Advocaat barst in lachen uit na opmerking Kieft over overtreding Berghuis

De rode kaart voor Ajax-aanvaller in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille in de Europa League maakt de tongen los. De Ajacied zelf is van mening dat hij het niet verdiende om van het veld te worden gestuurd en Wim Kieft twijfelt eveneens of de rode kaart terecht was. Een opmerking van Kieft over de overtreding van Berghuis leidde tot hilariteit bij Dick Advocaat.

Voor de linkspoot was donderdagavond in het Vélodrome een bedenkelijke hoofdrol weggelegd. Berghuis was afgelopen zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Vitesse met twee assists al een van de uitblinkers bij Ajax en fungeerde tegen Olympique Marseille wederom tweemaal als aangever, maar ontving in de tweede helft een rode kaart. Een wilde charge van Berghuis bij de zijlijn werd door de scheidsrechter in eerste instantie nog bestraft met geel, maar na inmenging van de VAR besloot hij alsnog een rode kaart te geven en kon de Ajacied dus voortijdig gaan douchen.

Artikel gaat verder onder video

Kieft betwijfelt echter of rood de terechte straf was voor Berghuis. “Ik vind het sowieso onbesuisd en ik denk dat je als geroutineerde speler zo’n actie niet moet maken, maar ja… In eerste instantie speelt hij wel de bal”, sprak Kieft op Veronica na afloop van het treffen tussen Olympique Marseille en Ajax. Advocaat kon zijn lach niet inhouden na die laatste opmerking van Kieft. “Hahaha, met drie benen erbij”, grapte De Kleine Generaal, die zich wel kon vinden in de rode kaart. “Dit was gewoon frustratie.” Advocaat kent Berghuis goed van hun gezamenlijke periode bij Feyenoord en hij kan zich nog goed voor de geest halen dat de linkspoot na een soortgelijke overtreding met rood van het veld werd gestuurd.

Volgens Kieft had de charge van Berghuis echter niets met frustratie te maken. “Berghuis kan momenten hebben dat hij heel zwaar geïrriteerd is en dan een beetje wild doet. Maar ik had nou niet het idee dat hij heel geïrriteerd was”, aldus de voormalig Oranje-international. Kieft zag Berghuis juist een goede wedstrijd spelen. “Met name in de eerste helft had hij een paar geweldige ballen op Brobbey en ook die Forbs één keer.”