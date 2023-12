Ajax blijft actief in Europa na fijne avond tegen AEK Athene

Ajax kan zich na de winterstop opmaken voor een avontuur in de Conference League. Dankzij een goede overwinning in eigen huis op AEK Athene aan de hand van twee goals van Chuba Akpom - al had hij vaker moeten scoren, klimmen de Amsterdammers naar de derde plaats in de Europa League-poule. Zodoende blijven de Amsterdammers actief in Europa.

Ajax startte donderdagvond zonder de geschorste Steven Berghuis en de geblesseerde aanvoerder Steven Bergwijn. Zij werden vervangen door Carlos Borges (Forbs) en Akpom. De zeventienjarige Jorrel Hato was voor het eerst aanvoerder van Ajax. Hij was de jongste aanvoerder ooit bij Ajax in een Europese wedstrijd. De opdracht vooraf was duidelijk. Er moest gewonnen worden, anders was Ajax klaar in Europa. Bij een overwinning zou Ajax mogen proberen zich via de tussenronde voor de play-offs van de Conference League te plaatsen.

Artikel gaat verder onder video

Ajax begon fel en sterk aan de wedstrijd. Het probeerde AEK snel onder druk te zetten en zocht snel de aanval als het in balbezit was. Dat resulteerde al in de vijfde minuut in een treffer. Het was Akpom die makkelijk raak kon koppen bij de tweede paal toen keeper Athanasiadis onder de bal door liep: 1-0. Ajax ging op zoek naar de tweede treffer maar kreeg het deksel op de neus toen Borna Sosa een vrije trap weg gaf. Sosa kreeg geel voor die actie en uit de vrije trap van Niclas Eliasson kon Levi Garcia vogelvrij inkoppen: 1-1.

Omdat Ajax dus moest winnen kon het weer opnieuw beginnen. De druk werd weer opgevoerd en de Amsterdammers werden steeds gevaarlijker. De aanvallende bedoelingen werden in de twintigste minuut bekroond met een doelpunt. Diep op de helft van AEK dreigde Hato de bal kwijt te raken, maar toen dat uiteindelijk niet gebeurde gaf de jonge aanvoerder een prima steekbal op Kenneth Taylor. De middenvelder draaide kort en haalde droog uit met rechts in de verre hoek, de keeper kansloos latend: 2-1. Daarna werd de wedstrijd wat kalmer en scoorden beide teams niet meer waardoor 2-1 ook de ruststand was.

Na rust was het spel van Ajax veel slordiger dan voor rust. AEK kon daardoor blijven hopen op een resultaat, maar wist zelf ook nauwelijks tot kansen te komen. Ajax kreeg er ook weinig, maar werd in het zadel geholpen toen Nordin Amrabat de bal ver op eigen helft knullig verloor aan Ar’jany Martha. Zijn steekbal bereikte Akpom, wiens matige inzet door een nieuwe blunder van Athanasiadis tot doelpunt werd gepromoveerd: 3-1.

Daarna leek de wedstrijd gespeeld. AEK kon geen vuist maken en Ajax kreeg ondanks het matige spel toch wat kansen. Die waren echter aan vooral Akpom niet besteed, die kans op kans miste, waardoor AEK er in kon blijven geloven, al was dat geloof niet aan de Griekse ploeg af te zien. Het tempo bleef laag en de echte overtuiging ontbrak bij de Grieken. Zo kabbelde de wedstrijd naar het einde en kon Ajax na het laatste fluitsignaal opgelucht adem halen. De missie is geslaagd, de Amsterdammers overwinteren in Europa en mogen na wedstrijden tegen PEC Zwolle en Hercules gaan genieten van een korte vakantie.