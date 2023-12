Ajax-captain Bergwijn geeft duidelijk antwoord op suggestieve vraag van Mike Verweij

Ajax-aanvoerder is helemaal niet bezig met een vertrek uit Amsterdam. Dat bezweert de linksbuiten in reactie op een vraag van Telegraaf-clubwatcher Mike Verweij, die de 26-jarige aanvaller ietwat suggestief vraagt of hij liever in de winter of in de zomer naar Saudi-Arabië zou willen verkassen.

"Je werd in verband gebracht met een transfer naar Saudi-Arabië. Wil jij weg in de winter of is de zomer een logischer moment om weg te gaan?", wil Verweij tijdens de persconferentie na afloop van het treffen met Sparta Rotterdam (2-1) weten van de voormalig PSV'er. Daarmee gaat de clubwatcher er gemakshalve maar vanuit dat Bergwijn sowieso wil vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA en dat het alleen nog de vraag is wannéér dat gaat gebeuren.

Bergwijn bezweert echter dat van een vertrek, in de winter óf in de zomer, helemaal geen sprake is. "Nee. Ik heb twee of drie weken geleden al gezegd dat ik helemaal niet weg wil of weg hoef. Ik heb hier mijn familie, mijn kinderen en ben blij bij deze club. Dus ik hoef niet weg." Verweij riposteert: "Dus we kunnen opschrijven dat je hier na de winter nog voetbalt?", waarop Bergwijn antwoordt: "Je weet nooit wat er gaat komen, maar wat ik zeg: ik hoef niet weg."

In de zomer van 2022 kwam Bergwijn voor een clubrecord van liefst 31,25 miljoen euro over van het Engelse Tottenham Hotspur. In zijn eerste seizoen was de 32-voudig international zestien keer trefzeker in 45 duels in alle competities. Tegen Sparta tekende hij kort voor rust vanaf de strafschopstip voor de 2-0 in Amsterdams voordeel, waarmee hij zijn seizoenstotaal in zijn tweede jaargang voorlopig op acht brengt.