Ajax-fans spotten opvallend detail in TikTok van Jade Anna: ‘Dit is goed om te zien’

zit niet stil tijdens de winterstop. De middenvelder is momenteel op vakantie in Dubai en bereidt zich daar voor op de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Dat wordt dit weekeinde verklapt door zijn vriendin Jade Anna van Vliet.

Van Vliet is een bekende Nederlandse influencer. Zij maakte onlangs bekend een relatie te hebben met Taylor. Van Vliet plaatst dit weekeinde een video op Tiktok waarin zij haar 1,7 miljoen volgers meeneemt in haar vakantie in Dubai. Zij benoemt niet expliciet dat zij samen met Taylor op vakantie is, maar de oplettende kijker ziet de middenvelder van Ajax onder meer in de eerste twee seconden van de video kort in beeld.

Te zien is hoe Taylor zich in de sportschool in het zweet werkt. Dat leidt in de commentsectie tot lovende en hoopvolle reacties van veel supporters van Ajax. “Goed om te zien dat Kenneth gewoon actief blijft. De komende maanden worden cruciaal!”, schrijft iemand bijvoorbeeld in de commentsectie onder de video. De desbetreffende comment is op het moment van schrijven al 996 keer geliket.

Ajax vervolgt de Eredivisie over twee weken weer met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De Amsterdammers besloten de eerste seizoenshelft in de Eredivisie op een teleurstellende vijfde plaats, met 25 punten uit 16 wedstrijden.