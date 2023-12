Ajax grijpt snoeihard in na klachten van Ajax-supporters over eigen fans

Ajax zal in de Johan Cruijff ArenA strenger gaan letten op het gedrag van de eigen supporters, zo schrijven Voetbal Ultras en AT5 maandag. Er zijn bij de Amsterdamse club klachten binnengekomen van Ajacieden over grote groepen supporters die staand naar een wedstrijd kijken, waardoor de nummer vijf van de Eredivisie heeft besloten hier strikt op te gaan letten.

Volgens AT5 heeft Ajax meerdere klachten gekregen van de eigen supporters over fans die staand een wedstrijd bekijken. Vaak staan supporters bovenaan de trappen achter de achterste stoelen te kijken naar de wedstrijd, maar dit wil Ajax per direct voorkomen. Stewards controleren strikt en deinzen niet terug om supporters weg te sturen als dit mogelijk is.

Ajax zou hebben geconstateerd dat er sprake is van een toename van supporters die staand wedstrijden bekijken, waardoor er inmiddels dranghekken zijn geplaatst om dit te voorkomen. Volgens Voetbal Ultras, een X-account dat veelal bericht over zaken rondom supporters van alle Nederlandse clubs, heeft Ajax zelfs officiële waarschuwingen en stadionverboden uitgedeeld omdat mensen een duel in de Johan Cruijff ArenA staand bekeken.

Volgens het account zou de Amsterdamse club willen voorkomen dat er sfeervakken ontstaan buiten de F-Side. Het vak van de F-Side beschikt over de enige staantribune in de Johan Cruijff ArenA. Om dit op de rest van de tribunes te voorkomen wordt de handhaving in Amsterdam flink aangescherpt.