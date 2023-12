Ajax heeft aan één goede helft genoeg en verslaat Sparta in duel om vijfde plaats

Ajax klimt dankzij een 2-1 thuiszege op Sparta Rotterdam in ieder geval voor een dag op naar de vijfde plaats in de Eredivisie. De Amterdammers kwamen in een prima eerste helft op voorsprong door treffers van en aanvoerder , die een strafschop benutte. De bezoekers kwamen in een mindere Ajax-fase na rust via echter terug in de wedstrijd, al bleek dat uiteindelijk niet voldoende om minimaal een punt mee te nemen naar Rotterdam.

Ajax voetbalde midweeks het restant tegen RKC uit en stelde in Waalwijk de drie punten veilig. Daarmee kwamen de Amsterdammers in punten gelijk met Sparta. Tegen de Spangenaren keerde Šutalo terug in de basiself, waardoor Rensch een plaatsje naar rechts opschoof en daarmee tevens de geblesseerde Gaaei verving. Voor Sparta was de aanwezigheid van Verschueren - na twee wedstrijden schorsing - een opsteker.

Nadat doelman Diant Ramaj Ajax behoedde voor een achterstand door een kopbal van Lauritsen stijlvol uit zijn goal te vegen, liet Brobbey zien waarom hij de onbetwiste aanvalsleider van Ajax is. De spits is vorm was in de openingsfase het eindstation van een sierlijke aanval. Na de 1-0 bleef de thuisploeg frivool spelen, maar toch hielp Velthuis - uit Rotterdamse standaardsituaties - twee dotten van kansen op zeep. Ajax creëerde echter ook een tal van kansen, maar had kort voor rust een strafschop nodig om de score te verdubbelen. Brobbey was slimmer dan Olij en werd gevloerd door de Sparta-goalie. Olij keerde zijn laatste twee strafschoppen, maar kon niet verhinderen dat Bergwijn zijn zevende van het seizoen tegen de touwen schoot.

Direct na rust strafte Sparta de ongeïnspireerde start van Ajax af. Martha verloor Neghli helemaal uit het oog, waarna de Algerijn met een knap schot in de verre hoek de spanning in de wedstrijd terugbracht. Na de 2-1 was Ajax weer bij de les en had het veelvuldig balbezit. De Amsterdammers hinkten door de geringe marge op twee gedachtes en drukten het gaspedaal niet meer zo diep in als in het eerste bedrijf. Naarmate de tweede helft vorderde steeg de spanning, maar daalde het niveau van Ajax flink. Sparta was echter niet bij machte om door te drukken. Nadat ook een Rotterdams slotoffensief door Ajax werd afgewend kon de ploeg van Van ’t Schip de zesde overwinning in zeven wedstrijden bijschrijven.

Door de zege heeft Ajax nu 24 punten uit vijftien duels, waarmee Van ´t Schip zijn elftal naar de begeerde vijfde positie die hij bij zijn aantreden uitsprak heeft weten te leiden. Zondag kunnen de Amsterdammers die positie echter weer verliezen aan Go Ahead Eagles, dat twee punten minder heeft en aan een overwinning op FC Utrecht (aftrap 12.15 uur) voldoende heeft om Ajax weer te passeren op de ranglijst. Sparta blijft zevende met 21 punten.