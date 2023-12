Ajax heeft goud in handen: 'Als hij het zelf wil, dan wordt het een topspeler'

Ajax-spits staat dit seizoen in het middelpunt van de belangstelling. De Amsterdammer kreeg onlangs nog veel kritiek over zich heen, maar werkt keihard aan zijn verbeterpunten en de resultaten worden steeds beter zichtbaar in het veld. Süleyman Öztürk denkt dat Brobbey het in zich heeft om een topspeler te worden.

Er gaat de laatste tijd bijna geen praatprogramma op de Nederlandse televisie voorbij zonder dat de ontwikkeling van Brobbey wordt besproken. Het begon met de openlijke kritiek van Ronald Koeman in het programma Rondo op Ziggo Sport. Ook Marco van Basten was en blijft kritisch op het spel van Brobbey. De uitspraken van de voormalig topschutter en ook die van Wesley Sneijder - die juist heel lovend is over de Ajacied - zijn Öztürk niet onopgemerkt voorbijgegaan.

“Sneijder heeft dingen geroepen, Van Basten roept dingen. Maar waar het om gaat is: hoe kijk je naar Brobbey, wat verwacht je van hem en hoe is het elftal om hem heen gebouwd?”, zegt de journalist van Voetbal International. “Er zijn trainers die van Brobbey een top negen maken en er zijn trainers die van Brobbey een reservespits maken. Voor de rest moet hij gewoon beter willen worden. En als hij dat zelf wil, dan wordt het een topspits”, aldus Öztürk.

Brobbey wordt in ieder geval met de week belangrijker voor Ajax. Vorige week donderdag was hij op bezoek bij Olympique Marseille nog tweemaal trefzeker en afgelopen zondag verzorgde hij in de uitwedstrijd tegen N.E.C. de assist voor de openingstreffer van Kristian Hlynsson. Jeroen Elshoff is onder de indruk van de vorm van Brobbey. “Wat ik van hem op dit moment zie… Dat gaat nu wel heel snel vind ik hoor, in de stappen die hij maakt. Een paar weken geleden was het nog: is Brobbey wel goed genoeg?”, zei Elshoff maandag in de Voetbalpodcast van de NOS. “Er komt straks ook wel weer een periode dat het minder gaat. Maar bij Brobbey zie ik nu kwaliteiten, zoals bij die goal (tegen N.E.C., red.), die we niet heel veel zien.”