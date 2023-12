Sneijder verwacht andere spits dan Depay als nummer één op EK: 'In potentie is hij de allerbeste'

wordt de eerste spits van het Nederlands elftal op het EK in 2024, zo verwacht Wesley Sneijder. De analist van Veronica Offside vindt de aanvalsleider van Ajax in potentie de beste spits van Nederland en is blij om te zien dat hij in vorm is.

Brobbey was in zijn laatste zeven officiële wedstrijden betrokken bij acht doelpunten (vier goals, vier assists). Zondag bereidde hij de 0-1 van Kristian Hlynsson voor in de gewonnen uitwedstrijd tegen NEC (1-2). “Als die jongen begint met scoren zegt iedereen: wereldspits. In mijn ogen is hij in potentie zeker de beste spits van Nederland. Ronald Koeman gaat blij zijn dat hij weer scoort, want hij wordt onze eerste spits op het EK.”

Artikel gaat verder onder video

Sneijder lijkt dus te verwachten dat Brobbey in de spitspositie de voorkeur krijgt boven Memphis Depay. “Hij is zo'n heerlijke spits om mee samen te werken. Altijd aanspeelbaar, hij houdt hem altijd vast...”, benoemt hij de grootste kwaliteiten van Brobbey. Dat de spits van Ajax ook geregeld kritiek krijgt – onder meer Marco van Basten en bondscoach Ronald Koeman toonden zich de afgelopen tijd kritisch – vindt hij minder belangrijk.

“Iedereen gaat achter elkaar aan lullen. Daar moeten we in Nederland mee stoppen. Ga nou eens kritisch naar zo'n jongen kijken”, zegt hij. “Dan kan je niets anders zeggen dan dat hij een fantastische spits is. Hij heeft alleen pech in de afronding. Of het helemaal pech is weet ik niet, maar daar zal hij wat scherper in moeten worden. Nu schiet hij ze erin. Let op: over drie weken zegt iedereen dat hij een wereldspits is.”