Ajax liep toptransfer mis: 'Het verhaal gaat dat hij niet wilde wisselen van zaakwaarnemer'

is bezig aan een goed seizoen bij Bologna, maar had dit seizoen ook voor Ajax kunnen spelen. De 22-jarige spits was in beeld bij de Amsterdammers, maar tot een transfer kwam het uiteindelijk niet. Clubwatcher Mike Verweij denkt dat de nodige mensen zich achter de oren zullen krabben in de Johan Cruijff ArenA.

“Laat ik eens wat heel positiefs over Sven Mislintat zeggen”, opent Verweij onkarakteristiek in de podcast Kick-Off van De Telegraaf. “Mislintat wilde hem heel graag naar Ajax halen. Toen ging het verhaal dat de scouting het niet zag zitten en ze het uiteindelijk niet gedaan hebben.” Het is echter de vraag of dat de enige reden is dat een transfer niet van de grond kwam.

“Later ging het verhaal, maar dat zal al dan niet door KPMG bewezen moeten worden (in het onderzoek van KPMG naar de transacties onder Mislintat, red.), dat Zirkzee niet wilde overstappen naar een andere zaakwaarnemer, dus dat Mislintat het toen op een gegeven moment ook liet lopen”, stelt Verweij.

“Uiteindelijk is Zirkzee niet naar Ajax gekomen omdat een heleboel mensen dat niet zagen zitten. Die zullen zich nu wel achter de oren krabben, want hij doet het gigantisch goed in Italië.” Valentijn Driessen is het daarmee eens. “Het is een jongen waar Ronald Koeman ook blij van zal worden. Hij maakt ook goals tegen de grote tegenstanders. Hij heeft veel gevoel in zijn voeten, het is echt een goede spits.”

Zirkzee loodste Bologna zondag met een dubbelslag voorbij Salernitana (1-2 zege). Dit seizoen was hij goed zeven doelpunten en twee assists in vijftien competitiewedstrijden. Alleen Olivier Giroud (acht goals voor AC Milan) en Lautaro Martínez (veertien goals voor Inter) maakten dit seizoen meer goals in de Serie A. Mede dankzij de doelpunten van Zirkzee staat Bologna op een verdienstelijke vijfde plaats.