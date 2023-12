Ronald Koeman moet snel naar Italië: kandidaat Oranje-international blijft indruk maken

Ronald Koeman lijkt er verstandig aan doen om in de aanloop naar het EK in Duitsland van komende zomer snel een keer in Italië een kijkje te nemen. De bondscoach van het Nederlands elftal heeft voorin niet veel te kiezen, maar bij Bologna dient zich langzaam maar zeker een serieuze optie aan: . De Nederlander was al vijfmaal trefzeker in de Serie A en bezorgde zijn ploeg zondagavond hoogstpersoonlijk een 1-2 overwinning op Salernitana.

Zirkzee is nog altijd pas 22 jaar, maar heeft al aardig wat clubs versleten. De aanvaller verruilde de jeugdopleiding van Feyenoord in de zomer van 2017 voor die van Bayern München, maar tot een échte doorbraak bij de Duitse grootmacht kwam het niet. Zirkzee liet zich door Bayern München in het seizoen 2021/22 voor een halfjaar verhuren aan Parma, maar ook daar kwam hij er niet echt aan te pas. Zirkzee wist vervolgens wel indruk te maken bij Anderlecht. De club uit Brussel hoopte hem definitief over te kunnen nemen van Bayern München, maar hij verruilde Der Rekordmeister vorig jaar voor 8,5 miljoen euro voor Bologna.

Tijdens zijn eerste seizoen bij Bologna kwam Zirkzee in 21 wedstrijden niet verder dan twee doelpunten en evenveel assists, maar in de huidige jaargang bewijst hij wel degelijk zijn waarde. De Nederlander was in de Serie A al trefzeker tegen Cagliari, Internazionale, Sassuolo, Fiorentina en Torino en maakte er zondagavond dus twee in de uitwedstrijd tegen Salernitana. Zijn eerste treffer was een simpele intikker na een niet al te beste ingreep van de doelman van de thuisploeg. Voor de tweede moest Zirkzee meer moeite doen. Na een te korte terugspeelbal omspeelde Zirkzee de goalie, alvorens zijn tweede van de avond in het lege doel te schuiven.

Daarmee leek de negentienvoudig international van Jong Oranje Bologna lang een 0-2 zege te bezorgen, maar Salernitana kwam een kwartier voor het einde via Simeon Nwankwo terug tot 1-2 en maakte er dus nog een spannende slotfase van. Zirkzee werd meteen na de aansluitingstreffer vervangen door Sydney van Hooijdonk. Eerstgenoemde zag vervolgens vanaf de bank toe hoe zijn ploeg erin slaagde om de 1-2 voorsprong over de streep te trekken. Daarmee doet Bologna uitstekende zaken. Het vindt zich dankzij de overwinning op Salernitana terug op de vierde plaats. De voorsprong op AS Roma - dat zondagavond nog in actie komt - en regerend landskampioen Napoli is één punt.