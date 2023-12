Ajax riskeert boete van honderden euro's: 'Ik mag er niets over zeggen'

“We hadden file, ja. Maar we hadden ook een heel goede buschauffeur. Die heeft ervoor gezorgd dat we toch op tijd waren”, zei trainer John van ’t Schip op de persconferentie na de wedstrijd. Journalist Willem Vissers reageerde door te stellen dat de bus over de vluchtstrook reed. “Daar kan ik niet over praten, Willem”, antwoordde Van ’t Schip lachend.

Vissers vernam van een collega dat Ajax gebruikmaakte van de vluchtstrook. “Ik heb toevallig een collega die in dezelfde file zat. Die zag de Ajax-bus over de vluchtstrook voorbijrijden.” Dat kan de club op een boete komen te staan van 420 euro, want het gebruik van de vluchtstrook is alleen bij noodsituaties toegestaan.

Van ’t Schip legde verder uit dat de spelers niet vanuit Amsterdam kwamen aanrijden. “We waren hier vlakbij, voor een sportmaaltijd. We waren in de buurt. We wisten ook dat we hier niet te lang wilden zijn. We wilden een goede warming-up doen en meteen gaan spelen. Ik denk dat dat allemaal prima is gegaan.”