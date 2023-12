Ajax speelt tegen Sparta in speciaal tenue om krachtig statement te maken

De spelers en speelsters van Ajax spelen zaterdag niet met hun naam, maar drie witten stippen op de rug van het tenue. De Amsterdammers zijn klaar met de haat die wekelijks te lezen is op sociale media en willen dat door middel van dit statement duidelijk maken.

Ajax maakt zaterdagochtend op de officiële kanalen bekend dat het de online haat wil bestrijden. De huidige nummer zes van de Eredivisie kwam er tijdens gesprekken met spelers achter dat berichten op sociale media nogal gevoelig liggen in de selectie. “Helaas zijn zij niet de enigen die dergelijke haat ontvangen”, laat de Amsterdamse club weten.

Social hate is een groeiende trend die Ajax wil tegen gaan. “Onderzoek toont aan dat 82 procent van de Nederlanders zich stoort aan het zien van haatberichten of -commentaren op social media”, schrijft Ajax. Met de actie #SilenceSocialHate willen de Amsterdammers gesprekken starten over de impact van haatberichten op sociale media.

Zowel bij de mannen, als de vrouwen zullen er drie witte stippen op de rug van het shirt prijken. De mannen van Ajax nemen het zaterdag in eigen huis op tegen Sparta Rotterdam. Het vrouwenelftal van Ajax gaat op bezoek in Eindhoven voor een onderonsje met PSV.

As a call to silence social hate, the Ajax Men's and Women's teams are playing with three dots on the back of the jerseys. The three dots are a symbol for silence social hate and reporting these hate messages. pic.twitter.com/KYH6N1gk6T — AFC Ajax (@AFCAjax) December 9, 2023

Social hate will continue for as long as we allow it to.



Let’s silence it together. See it. Report it. pic.twitter.com/rwfa0BtuHp — AFC Ajax (@AFCAjax) December 9, 2023