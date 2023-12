Ajax-supporter koopt shirt met naam van Jade Anna en krijgt lachers op zijn hand

Een supporter van Ajax heeft besloten om een wedstrijdshirt van de Amsterdamse club te halen met de naam van Jade Anna van Vliet achterop, de vriendin van Ajax-middenvelder . Op sociale media deelt de aanhanger van de nummer vijf van de Eredivisie een foto waarop te zien is dat hij het wedstrijdshirt, met de bedrukking, heeft ontvangen.

"Wat een matige 2-1 overwinning op Sparta en een Kenneth Taylor in vorm in deze tijd met je doet", schrijft de supporter van Ajax op X met een foto van het wedstrijdshirt van Ajax. Daarop is het officiële uitshirt van de Amsterdamse club te zien met de naam van Jade Anna. Daarnaast staat rugnummer acht, het nummer van Taylor bij Ajax, achterop het shirt. De supporter heeft het shirt na de gewonnen wedstrijd tegen Sparta gekocht, toen Taylor met een fraaie assist op Brian Brobbey goed voor de dag kwam.

Een paar dagen later was de middenvelder van de Amsterdammers opnieuw belangrijk voor Ajax, want Taylor scoorde een belangrijk doelpunt tegen AEK Athene in de Europa League, waardoor Ajax in het nieuwe jaar nog op Europees niveau zal uitkomen.