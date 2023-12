Ajax-supporters schrikken zich kapot en zien groot talent met brancard van het veld gaan

Jong Ajax kwam vrijdagavond in Den Bosch knap terug tot een 3-3 gelijkspel, maar de avond eindigde treurig voor de jonge Amsterdamers. Talent moest in de blessuretijd het veld per brancard verlaten met een op het oog zware blessure.

Kort voor het oplopen van zijn blessure was Godts nog trefzeker vanaf elf meter. De Belg zette Jong Ajax, na een 3-1 achterstand in Brabant, op gelijke hoogte. Kort daarna ging Godts aan de zijlijn op vervelende wijze naar de grond, zonder dat er op dat moment een tegenstander bij hem in de buurt was. De Belg schreeuwde het uit van de pijn en werd met een brancard van het veld gedragen.

De knie van het talent van Ajax lijkt op beelden een nare beweging te maken, waardoor er in Amsterdam grote zorgen zullen zijn over de ernst van de blessure. Op dit moment is daar nog niets over bekend. Komend weekend zal Godts gezien de ernst van deze blessure in ieder geval niet bij de wedstrijdselectie van Ajax tegen NEC zitten.