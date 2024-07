Kwakman geeft Farioli advies: ‘Denk dat je met hem een héle goede hebt’

Kees Kwakman verwacht dat komend seizoen belangrijk gaat zijn voor Ajax. De oud-voetballer denkt niet dat Ajax bij een eventueel vertrek van een nieuwe linksbuiten hoeft te halen, maar de negentienjarige Belg voor de leeuwen kan gooien.

“Ik denk dat je met Godts een héle goede hebt”, begint Kwakman in Voetbalpraat op ESPN. Presentator Milan van Dongen stelt vervolgens dat Ajax het hem niet aan kan doen hem eerste keuze te maken. “Waarom niet?”, reageert Kwakman. “Je hebt toch ook Forbs achter de hand. Die jongen kwam van een hele zware blessure terug. Hij heeft nu een voorbereiding achter de rug en heeft in de zomer wat gedaan. Ik mag aannemen dat die jongen fysiek stappen heeft gezet.”

“Ik vind hem een hele goede indruk maken bij Ajax”, gaat de voormalig speler van onder meer NAC Breda en FC Volendam verder. “Als je het dan hebt over iemand die je kunt verkopen voor heel veel geld (Steven Bergwijn, red.), dan zou ik het wel aandurven met Godts.”

Volgens Arno Vermeulen zal dat wel afhangen van de doelstelling van Ajax. “Als iedereen rondom Ajax nu gaat denken dat ze met een nieuwe trainer en twee, drie versterkingen kampioen worden…”, reageert Kwakman. “Iedereen weet waar ze vandaan komen en richting het einde van de transferwindow zullen we meer weten hoe de selectie eruit zal zien”, besluit hij.

