Ajax verspeelt peperdure punten na discutabele goal Thy

Ajax heeft zonder John van 't Schip dure punten verspeeld in eigen huis tegen PEC Zwolle. Brian Brobbey leek de Amsterdammers van trainer Michael Valkanis een eenvoudige middag te bezorgen, maar de opponent uit Overijssel was al de hele wedstrijd gevaarlijk. Aan de hand van twee goals van Lennart Thy verspeelde Ajax alsnog hele dure punten, al zal de gelijkmaker nog wel even worden nabesproken. Er leek hands te zijn gemaakt voor de omhaal van Thy.

Bij Ajax nam Valkanis de honneurs waar vanwege de trouwerij van de zoon van Van ’t Schip in Australië. De Australische assistent gunde zowel Sosa als Martha een basisplaats, waarbij de laatstgenoemde op de plek van aanvoerder Bergwijn werd gepositioneerd. Bij PEC Zwolle ontbrak Thomas, waardoor Buurmeester de enige andere naam in de basiself was ten opzichte van vorige week tegen NEC.

Artikel gaat verder onder video

Ajax leek in eerste instantie vrijuit te kunnen aanvallen, zonder dat het de Zwollenaren echt aan het beven bracht. Na een minuut of twintig kreeg PEC Zwolle echter een reeks aan enorme mogelijkheden op de openingstreffer. Van den Berg en Velanas misten vanuit kansrijke positie en Hato moest een poging van aanvoerder Van Polen van de lijn halen. Ajax strafte de gemiste kansen van PEC Zwolle kort voor rust genadeloos af. Een toevalstreffer van Brobbey - waarbij het lijnenspel van de VAR aan te pas moest komen - betekende naast zijn zevende seizoenstreffer ook de bevrijdende 1-0 voor Ajax.

Direct na rust bracht Tahirović met een onbedoelde assist Brobbey is scoringspositie. De aanvalsleider schoot beheerst raak en verdubbelde daarmee de score. De wedstrijd lekker in rustiger vaarwater te geraken en daarmee de kant van Ajax op te kantelen. Na een uur spelen verspeelde invaller Hlynsson echter knullig de bal en in de omschakeling benutte Thy - via het been van Hato - het aangereikte buitenkansje. PEC Zwolle wachtte uiterst lang voordat het de schroom van zich afgooide en vol voor de gelijkmaker ging. Grote Zwolse kansen bleven dan ook uit, totdat Vellios met een omhaal Thy bereikte, die op zijn beurt ook een omhaal maakte en de gelijkmaker scoorde. Daarbij kwam de bal tegen de hand aan, maar dat werd door VAR niet als strafbaar hands beoordeeld. Door dit gelijkspel gaat Ajax met een flinke kater de winterstop in.