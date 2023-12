'Ajax voert gesprekken over verrassende transfer van PSV-sensatie uit 2018/19'

Ajax voert gesprekken met het management van Angeliño, zo weet het Turkse OdaTV te melden. De linksback wordt dit seizoen door RB Leipzig verhuurd aan Galatasaray, maar kan daar nog niet aan de verwachtingen voldoen.

Afgelopen zomer betaalde Galatasaray een huursom van twee miljoen euro aan Leipzig om Angeliño te verwelkomen. De clubs spraken een optie tot koop af ter waarde van zes miljoen euro. Naar verwachting zal die niet worden gelicht. Angeliño is zijn basisplaats bij Galatasaray gaandeweg het seizoen kwijtgeraakt en bleef in de afgelopen vier competitieduels negentig minuten op de bank. Wel had hij tussendoor een basisplek in twee Champions League-wedstrijden.

Angeliño kende in het verleden meer succes in Nederland. Hij maakte in het seizoen 2017/18 indruk bij NAC Breda, dat hem destijds huurde van Manchester City. De Spanjaard verdiende een transfer naar PSV, waarvoor hij uiteindelijk slechts een seizoen uitkwam. Angeliño werd na 2018/19 verkozen tot Talent van het Jaar en maakte deel uit van het Team van het Jaar in de Eredivisie, waarna Manchester City besloot een terugkoopoptie te lichten. Na een verhuurperiode bij Leipzig werd Angeliño in februari 2021 definitief vastgelegd door de Duitse club.

Welke linksbacks heeft Ajax al?

Ook Leipzig besloot Angeliño te verhuren - vorig seizoen aan TSG Hoffenheim en dit seizoen aan Galatasaray. De 26-jarige vleugelverdediger heeft een contract tot medio 2025. Ajax is zijn goede optredens in Nederland nog niet vergeten en zou dus in contact staan met zijn management. Met Ar'jany Martha, Borna Sosa, Gastón Ávila en Anass Salah-Eddine heeft trainer John van 't Schip aan opties geen gebrek op de linksbackpositie, maar de vele wisselingen dit seizoen tonen aan dat de positie een zorgenkindje blijft.