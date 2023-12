Algemeen Dagblad strooit met verkiezing extra zout in de wonden van Ajax

Als er één club blij is dat het jaar bijna ten einde is, dan is dat Ajax wel. De Amsterdammers hoopten zich dit seizoen te revancheren van de zeer teleurstellende prestaties in de afgelopen jaargang, maar hebben een dramatische eerste seizoenshelft achter de rug. Daarin vonden ze zich op een gegeven moment terug op de laatste plaats in de Eredivisie én werden ze door de amateurs van Hercules uit het bekertoernooi geknikkerd. Die twee Amsterdamse dieptepunten zijn door het Algemeen Dagblad genomineerd voor het sportmoment van 2023.

Ajax heeft een uiterst roerig jaar achter de rug. De hoofdstedelingen namen eind januari afscheid van Alfred Schreuder en stelden vervolgens John Heitinga aan als (tijdelijke) opvolger. Onder de oud-speler kende Ajax heel even een opleving, maar moest het desondanks vroegtijdig een streep zetten door de landstitel. Bovendien ging PSV er met de tweede plaats aan de haal én trokken de Eindhovenaren ook in de finale van de KNVB Beker aan het langste eind.

Een zeer teleurstellend seizoen dus. Ajax begon ongetwijfeld met de beste intenties aan de nieuwe jaargang, maar zal de eerste seizoenshelft heel snel willen vergeten. Van de hectische transferperiode tot het snelle ontslag van technisch directeur Sven Mislintat en van de gestaakte en dik verloren Klassieker tot het vertrek van Maurice Steijn. Het dieptepunt volgde echter op 29 oktober, toen Ajax na de 5-2 nederlaag bij PSV op de achttiende en dus laatste plek stond in de Eredivisie.

Lang was Ajax overigens niet de hekkensluiter. Een paar dagen later werd de rode lantaarn alweer overgedragen. Onder John van ’t Schip heeft Ajax de weg omhoog ingezet, maar de recordkampioen is desondanks met een enorme kater de winterstop ingegaan. Een paar dagen na het 2-2 gelijkspel tegen PEC Zwolle in de laatste competitiewedstrijd van de eerste seizoenshelft volgde de ongekende bekerblamage tegen Hercules. De 3-2 nederlaag tegen de amateurs uit Utrecht én de dag dat Ajax naar de laatste plaats zakte komen in aanmerking voor hét sportmoment van het jaar van het Algemeen Dagblad.

Ook Feyenoord maakt kans

Andere voetbalmomenten die genomineerd zijn door het dagblad zijn de 2-3 overwinning van Feyenoord in de Johan Cruijff ArenA in maart dit jaar en de miraculeuze ontsnapping van de Oranje Leeuwinnen tegen België. “Dankzij een sensationele ontknoping hielden de Oranje Leeuwinnen de olympische droom begin december levend. Nederland moest winnen van België en Engeland voorblijven op doelsaldo, wat tijdens het ingaan van de blessuretijd een onmogelijke klus leek”, schrijft het AD. “Na twee treffers van Damaris Egurrola in absolute extremis werd Oranje alsnog winnaar van de Nations League-poule, waardoor het tijdens de Final Four oog in oog komt te staan met wereldkampioen Spanje.”