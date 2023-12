Arne Slot geeft toe: 'Ik heb inderdaad met ze gesproken over een transfer'

Meerdere spelers die momenteel onder contract staan bij PSV, stonden in het recente verleden op de radar bij Feyenoord. Voorafgaand aan de onderlinge wedstrijd tussen de titelkandidaten zegt Arne Slot dat hij inderdaad interesse had in , en Joey Veerman.

“Ik weet niet of ik ze wilde hebben, maar ik kan moeilijk ontkennen dat Feyenoord met die spelers is bezig geweest”, zegt Slot desgevraagd op de persconferentie. “Guus Til is natuurlijk bekend. Ik heb inderdaad met Jerdy (Schouten, red) gesproken. Ik heb inderdaad met Pepi gesproken, en de andere jongens ook.''

Artikel gaat verder onder video

Eerder deze week zei Noa Lang dat hij afgelopen zomer toenadering van Feyenoord afsloeg. Zelf zegt Slot dat hij nooit met Lang heeft gesproken. “Er is wel contact geweest met zijn zaakwaarnemer”, beaamt de trainer. “Het bleek een dag voor die afspraak dat het financieel niet mogelijk was.”

“Dat is mijn kant van het verhaal, ik heb hem deze week horen zeggen dat hij ons heeft afgezegd, wat ook kan”, vervolgt Slot. “Dat hij tegen zijn zaakwaarnemer heeft gezegd: leuk dat er een afspraak staat maar ik kom niet opdagen, want ik hoef toch niet te komen. Dat zou natuurlijk kunnen. Ik heb Noa zelf nooit gesproken daarover.'”

Isaac Babadi

Eerder op de vrijdag werd nóg een PSV'er in verband gebracht met Feyenoord. Isaac Babadi zou in de belangstelling staan van Feyenoord. "Dat heb ik gecheckt bij mensen en er zou een gesprek zijn geweest tussen Slot en Babadi", zei clubwatcher Mikos Gouka. De berichtgeving is gecheckt door Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. "Zowel vanuit Feyenoord als vanuit het kamp-Babadi wordt ontkend dat door Babadi formeel met die club is gesproken. Afgelopen zomer heeft Feyenoord weleens via via belangstelling getoond voor het talent van PSV, zo melden bronnen rond de speler. Meer volgens hen nog niet", schrijft Elfrink.