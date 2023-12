Feyenoord wil mogelijk toeslaan bij PSV: 'Er is een gesprek geweest met Slot'

Feyenoord moet zondag winnen van PSV om de spanning aan kop van de Eredivisie terug te brengen. De Rotterdammers lijken niet alleen binnen, maar ook buiten de lijnen hun slag te willen slaan. Feyenoord-watcher Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad heeft naar eigen zeggen gehoord dat de regerend landskampioen z’n oog heeft laten vallen op PSV-talent .

Het seizoen dendert dusdanig tempo door dat je bijna zou vergeten dat PSV in augustus nog actief was in de voorrondes van de Champions League. De Eindhovenaren moesten zich als nummer twee van de Eredivisie in het afgelopen seizoen via een omweg zien te plaatsen voor het hoofdtoernooi van het miljardenbal. Dat lukte, onder meer door Sturm Graz te verslaan. Eén van de spelers die destijds een goede indruk maakten was Babadi. De 18-jarige middenvelder kreeg de kans van Peter Bosz en betaalde het vertrouwen terug met een treffer in de heenwedstrijd tegen de Oostenrijkers.

Babadi verscheen vervolgens ook in de eerste twee competitiewedstrijden tegen FC Utrecht en Vitesse aan de aftrap en leek een sensatie te gaan worden. Maar de laatste maanden staat zijn ontwikkeling bij PSV een beetje stil. Bosz heeft heel wat te kiezen op het middenveld en kiest op de positie van Babadi voorlopig voor Guus Til, Ismael Saibari of Malik Tillman. Babadi zijn laatste minuten dateren van 29 oktober tegen Ajax. Gezien het perspectief voor de jonge middenvelder is het nog maar de vraag of hij zijn aflopende contract gaat verlengen. Feyenoord lijkt op de achtergrond een oogje in het zeil te houden. “In de wandelgangen hoor je dat Babadi, die nog niet heeft bijgetekend bij PSV, in de belangstelling staat van Feyenoord”, zegt Gouka in de Voetbalpodcast van het AD.

“Dat heb ik gecheckt bij mensen en er zou een gesprek zijn geweest tussen Slot en Babadi”, vervolgt de clubwatcher. “Maar Slot zegt dat hij die jongen nog nooit gesproken heeft. Toen heb ik het ook bij de directie gecheckt en zij geven ook aan dat het een heel interessante spelers is, maar niet aan de orde is.” Dat kan wellicht nog komen in de nabije toekomst. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad meldde onlangs nog dat de club en Babadi ‘officieel nog altijd in gesprek’ zijn. “De onderhandelingen over zijn aflopende verbintenis lopen niet bepaald op rolletjes, gezien de grote hoeveelheid tijd die sinds de start al is verstreken. En het einde lijkt nog niet in zicht, want het talent kijkt de zaken nog steeds aan en heeft nog geen definitief ‘ja’ laten horen”, aldus Elfrink.