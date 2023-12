Slot geeft Driessen compliment: 'Ik had gehoopt dat niemand...'

Arne Slot heeft een compliment uitgedeeld aan Valentijn Driessen. De journalist van De Telegraaf vroeg zich tijdens de persconferentie bij Feyenoord hardop af of de Eredivisie niet gewoon zwakker is en daardoor de betere cijfers van de Rotterdammers ten opzichte van vorig jaar wellicht vertekenen.

“Dat moet je dan toch ook meenemen in je analyse?”, vroeg Driessen aan het einde van zijn betoog aan Slot, die met een grote glimlach een compliment uitdeelde. “Jouw analyse heb ik deze week ook gemaakt, dus ik moet je wederom een compliment geven dat je net iets verder nadenkt dan de rest.”

“Maar ik heb er nog wel iets op aan te merken, zoals je had verwacht”, vervolgde Slot. “Want als je heel veel punten haalt, dan is het moeilijk om héél veel punten méér te halen. Wat PSV doet, dat kun je van bijna niemand verwachten. Dat is zó uniek. Afgelopen week heb ik een analyse gegeven waarom we achterstaan, dat is me niet door iedereen in dank afgenomen.”

Dat ging over de drie competities die in de Eredivisie worden afgewerkt volgens Slot. “Volgens mij is het normaal dat elke ploeg punten verspeelt in een seizoen. Had PSV dat ook gedaan, dan stonden we drie of vier punten achter. Maar je kunt volgens mij niet van ons verwachten dat we tien punten meer zouden hebben dan vorig seizoen. En zestien keer oprij winnen, is absurd. Ik had gehoopt dat niemand deze analyse zou maken, maar AZ en FC Twente hebben ook meer punten dan vorig jaar.”