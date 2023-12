KNVB bevestigt: Feyenoord op twee momenten serieus benadeeld

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft vanuit de KNVB terugkoppeling gekregen dat zijn ploeg benadeeld is dit seizoen. Tijdens de persconferentie na de wedstrijd tegen Heracles Almelo (0-4) kwam het onderwerp arbitrage ter sprake en lichtte de coach toe waarover hij contact had met de voetbalbond.

De KNVB heeft laten weten dat Feyenoord tegen Fortuna Sittard-thuis werd benadeeld, waar Bart Nieuwkoop wel een rode kaart kreeg, maar de bezoekers via Rodrigo Guth ontsnapten aan dezelfde kleur kaart. En tegen FC Twente hadden de Rotterdammers volgens de Nederlandse voetbalbond wél een stafschop verdiend na een overtreding op Santiago Giménez. Extra vervelend was voor Slot dat beide duels puntverlies betekende voor Feyenoord.

Slot wilde achter deze arbitrale beslissingen niets zoeken, maar reageerde met dit antwoord op een vraag vanuit de zaal. Hij legde daarbij uit dat er drie soorten wedstrijden worden gespeeld binnen de negentig minuten: het vertoonde spel, standaard situaties en arbitrale beslissingen. En in die laatste twee categorieën zijn de Rotterdammers dit seizoen minder gelukkig. “Als je kijkt naar de ‘derde wedstrijd, die van de scheidsrechterlijke beslissingen’ dan is het het ene jaar beter dan het andere jaar”, lichtte hij toe tijdens de persconferentie, geciteerd door ESPN.

“Dit jaar hebben wij twee competitiewedstrijden gehad, waarbij we van de KNVB terugkoppeling hebben gekregen dat – helaas voor ons twee duels die we niet hebben gewonnen – er bij wedstrijdbepalende momenten beslissingen zijn genomen die niet in ons voordeel waren. (…) Als we van de ‘derde wedstrijd’ niet meer afhankelijk willen zijn, moeten we beter worden in de ‘eerste en tweede wedstrijd’ Met name in de standaard situaties.”