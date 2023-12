Arne Slot wijst dit specifieke moment in minuut 53 aan bij Feyenoord

Feyenoord-trainer Arne Slot heeft in bepaalde fases enorm genoten van zijn ploeg zondagmiddag tegen Heracles Almelo (0-4). De oefenmeester lichtte na het duel één specifieke aanval uit: die in minuut 53, waar de coach vol lof over was.

“Minuut 53 ga ik niet snel vergeten”, blikte Slot terug bij ESPN op de wedstrijd tegen Heracles Almelo. “Die aanval zou je echt even terug moeten zien en die ga je vermoedelijk ook nog terugzien... Het was ontzettend jammer dat dat net geen doelpunt was, het was echt een prachtige aanval. Voor het overige hebben we ook mooie goals gemaakt uit mooie aanvallen."

Slot zag een vergelijkbaar moment in de wedstrijd tegen Celtic, toen Feyenoord wél scoorde uit een prachtige aanval. In die wedstrijd werd de goal echter afgekeurd vanwege buitenspel. “Vandaag maakte zo’n beslissing niet zo uit”, zei Slot over het ditmaal goedkeuren van de fraaie goal van Stengs, die op het randje inside stond. “Zo’n moment in Glasgow is crucialer, maar Calvin vroeg het wel of het buitenspel was. Ditmaal stonden we aan de goede kant van de score.”

Verder deelde de coach ook een compliment uit aan basisklant Javairo Dilrosun. “Ik heb aan hem een compliment gegeven en aan de spelers die vaak op de dag na een wedstrijd met hem hebben getraind. En dat is bij ons best vaak zo. En aan de stafleden die met hem hebben getraind en heel enthousiast de trainingen hebben gegeven. Het is knap dat als je zolang niet speelt, met een op het oog uitzichtloze positie, om dan zo hard te trainen dat je na drie á vier maanden fit genoeg bent om negentig minuten op hoog niveau te spelen. Dat is een compliment aan hemzelf.”