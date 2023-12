Driessen: 'Daar hoor je Slot nooit over, maar dan was Feyenoord waarschijnlijk geen kampioen geworden'

Valentijn Driessen reageert op de uitspraken van Arne Slot, die eerder deze week een aantal voorbeelden gaf waarin de arbitrage Feyenoord in de eerste seizoenshelft niet meezat. De Telegraaf-journalist verwijst terug naar 19 maart 2023, de dag waarop de Rotterdammers met 2-3 zegevierden tegen Ajax maar in de eerste helft ontsnapte aan een rode kaart.

Slot vond onder meer dat Rodrigo Guth (Fortuna Sittard) in de eerste speelronde een rode kaart had moeten krijgen. In tegenstelling tot Bart Nieuwkoop, die die dag wél van het veld werd gestuurd, mocht de verdediger van de Limburgers echter blijven staan, waarna regerend landskampioen Feyenoord het seizoen met een teleurstellende 0-0 in De Kuip begon. Ook refereerde de oefenmeester aan de strafschop die zijn ploeg werd onthouden in Enschede, na een overtreding van Robin Pröpper op Santiago Giménez. De bal ging niet op de stip, waardoor de Tukkers een 2-1 zege konden boeken.

Driessen betwist niet dat Slot met die twee voorbeelden zeker een punt had: "Hij heeft met allebei gelijk", stelt de chef voetbal van de ochtendkrant onomwonden in de podcast Kick-Off. "Maar de keren dat Feyenoord voordeel had... dat weten we niet. Je hoort geen enkele andere trainer daarover zeuren. Die roepen dat na afloop niet, die zeggen 'De arbitrage zat niet mee, maar daar mag je je niet achter verschuilen', maar hij (Slot, red.) haalt het elke keer weer terug", signaleert Driessen.

"Maar één ding haalt hij nooit terug, en dat is waarom hij kampioen is geworden", vervolgt de journalist. "En dat is omdat Hartman bij Ajax - Feyenoord na twintig minuten niet van het veld werd gestuurd, terwijl hij wel een rode kaart had moeten hebben." Met al geel op zak maakte de linksback destijds na een minuut of twintig een overtreding op Mohammed Kudus, waarop scheidsrechter Danny Makkelie Hartman een laatste waarschuwing gaf. Slot greep in en verving zijn verdediger snel door Marcos López. "Ze wonnen natuurlijk in de tweede helft door die goal van Geertruida", gaat Driessen verder, "maar met tien man hadden ze die wedstrijd daar echt niet gewonnen en dan waren ze waarschijnlijk ook geen kampioen geworden. Maar dáár hoor je Slot nou nooit over."