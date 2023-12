Boulevard: voormalig recordinternational heeft miljoenenvilla al elf (!) jaar te koop staan

Ben jij toevallig nog op zoek naar een fraaie villa met een woonoppervlakte van 659 vierkante meter, acht slaapkamers én een verwarmd zwembad? Dan wil Aron Winter vást graag kennis met je maken. De voormalig Ajax-speler, ooit recordinternational van het Nederlands elftal, heeft namelijk al elf (!) jaar lang zijn huis in Lelystad te koop staan.

Dat schrijft de website BekendeBuren althans. De site weet dat Winter de woning in het jaar 2000 voor vier ton op de kop tikte, maar dat er een hypotheek van 2,1 miljoen euro op rust. Mocht iemand bereid zijn de vraagprijs - 2 miljoen euro - af te tikken, dan maakt de huidige bondscoach van Suriname dus een bescheiden verlies op de villa.

Artikel gaat verder onder video

Daarmee is Winter al behoorlijk gezakt met zijn vraagprijs, zo weet de site bovendien te melden. De woning zou in 2011 voor het eerst op de markt zijn gekomen voor een bedrag van 2,5 miljoen euro. Winter stond destijds voor een Canadees avontuur bij Toronto FC, maar was na anderhalf jaar alweer terug in Nederland. Later zette hij de woning opnieuw te koop, nu voor een bedrag van 2,75 miljoen euro. Inmiddels ligt het gevraagde bedrag dus al 750.000 euro lager.

Voor dat lieve sommetje koop je onder meer: drie verdiepingen met in totaal veertien kamers, waarvan acht slaapkamers en vijf badkamers. Verder beschikt het huis over een complete gym, eensauna, een stoomcabine, twee ligbaden én een verwarmd buitenzwembad. De tuin is met 'meerdere terrassen' uitgerust en sowieso riant; het huis is gelegen op een perceel van maar liefst 3.631 vierkante meter.

Ben je overtuigd maar heb je toevallig nét geen 2 miljoen liggen? Niet getreurd, blijkens de Funda-advertentie is dubbele bewoning óók toegestaan.

© Funda

© Funda