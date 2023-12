Arsenal gaat pijnlijk onderuit tegen stuntploeg en is koppositie in Premier League definitief kwijt

Arsenal is de koppositie in de Premier League kwijt. The Gunners konden donderdagavond bij een thuisoverwinning op West Ham United de eerste plaats in Engeland heroveren ten opzichte van Liverpool, maar gingen pijnlijk ten onder: 0-2.

Arsenal hield Liverpool afgelopen zaterdag op een 1-1, waardoor het donderdag (vandaag) de koppositie weer kon overnemen in de Premier League. De ploeg van Mikel Arteta was echter gewaarschuwd voor de tegenstander. West Ham was diezelfde zaterdag te sterk voor Erik ten Hag en Manchester United (2-0 winst).

Ook in het Emirates Stadium bleken The Hammers een zeer sterke opponent te zijn. Met basisplaatsen voor Edson Álvarez en Mohammed Kudus startte de ploeg van David Moyes uitstekend, al had het daar wel de hulp van de VAR voor nodig. Tomas Soucek opende op discutabele wijze de score. Na het doelpunt vroeg men zich af of de bal niet uit was geweest. De VAR kon dit niet beoordelen.

Na rust deed uitgerekend oud-Arsenal-speler Konstantinos Mavropanos de thuisploeg nog meer pijn toen hij tekende voor de 0-2. The Gunners kregen met onder meer Gabriel Jesus nog kansen op de aansluitingstreffer, maar die kwam er niet. Het kon zelfs nog 0-3 worden, toen Declan Rice een penalty veroorzaakte tegen zijn oude club. Saïd Benhrama zag het buitenkansje gekeerd worden door David Raya. Zo eindigde het in 0-2 voor West Ham.