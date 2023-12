Arsenal houdt stand na onnodig spannende slotfase, Burnley haalt uit en verlaat laatste plaats

In de Premier League heeft koploper Arsenal na een onnodig spannende slotfase toch drie punten gepakt tegen Wolverhampton Wanderers. The Gunners namen al vroeg afstand van de bezoekers door treffers van en Martin Ødegaard, maar moesten tot aan de laatste seconden nog vrezen voor puntverlies. Onderaan de ranglijst deed Burnley uitstekende zaken tegen mede-promovendus Sheffield United.

Arsenal - Wolverhampton Wanderers 2-1

Woensdag haalde Arsenal nog uit in de Champions League tegen het Franse RC Lens, dat in het Emirates Stadium op een 6-0 nederlaag werd getrakteerd. De meegereisde fans van Wolverhampton Wanderers zullen drie dagen later eenzelfde oorwassing hebben gevreesd toen Arsenal al binnen een kwartier op 2-0 stond. Bij de treffers van Saka en Ødegaard zou het echter blijven, waarna Matheus Cunha diep in de tweede helft de spanning terug wist te brengen. Arsenal hield echter stand en staat nu vier punten voor op naaste belager Manchester City en vijf op Liverpool en Aston Villa, al komen de drie achtervolgers zondag allemaal nog in actie.

Brentford - Luton Town 3-1

Het Brentford van doelman Mark Flekken blijft prima meedraaien in de middenmoot van de Premier League. In eigen huis werd promovendus Luton Town met 3-1 verslagen. Neal Maupay opende vlak na rust de score, waarna Ben Mee de 2-0 liet aantekenen. Luton deed via Jacob Brown nog wel wat terug, maar Shandon Baptiste tekende in de slotfase voor de 3-1, waardoor Brentford nu tiende staat met negentien punten uit tien duels.

Burnley - Sheffield United 5-0

In de strijd tegen degradatie heeft het Burnley van trainer Vincent Kompany flink uitgehaald tegen Sheffield United. De thuisploeg, die als hekkensluiter aan het duel met de mede-promovendus begon, stond al na een half uur met 2-0 voor en zag de bezoekers op slag van rust bovendien met tien man komen te staan na een rode kaart voor Ollie McBurnie. Na rust liep Burnley verder uit naar een 5-0 zege, waardoor de ploeg van Kompany opklimt naar de achttiende plek op de ranglijst. Everton, dat later op de avond in actie komt tegen Nottingham Forest (18.30 uur), is na de puntenstraf nu de nieuwe rode lantaarndrager in de Premier League.