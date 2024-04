Woede bij Arsenal: Saka wordt geraakt in de zestien maar krijgt geen penalty

Arsenal hoopte in de laatste minuut van het duel met Bayern München een strafschop te krijgen. speelde de bal om heen, maar ging naar de grond na contact met de doelman. De Londenaren riepen om een strafschop, maar scheidsrechter Glenn Nyberg wilde er niet aan.

Het moment tussen Saka en Neuer vond plaats in de absolute slotfase van het duel. Niet veel later floot Nyberg af, nadat hij van VAR Pol van Boekel te horen had gekregen dat hij een goede beslissing had genomen. Dat leverde hem een striemend fluitconcert van de aanwezige fans in het Emirates Stadium op.

Direct na het laatste fluitsignaal sprak Rafael van der Vaart bij Ziggo Sport zijn verbazing uit over het moment. “Ik vind het een penalty”, laat de voormalig middenvelder weten. “In eerste instantie denk je dat hij duikt, maar hij wil er een soort van half overheen springen. Het gaat allemaal in het hoogste tempo, maar Neuer raakt hem ook gewoon best wel flink.”

Van der Vaart vindt dat Neuer een groot risico nam om uit te komen. “Hij kan zo doorlopen anders. De keeper komt uit en dat hoeft ook niet. Nou ja, het moest wel, maar dan neem je het risico. Ik vind dit een honderd procent strafschop en dat het zo snel beslist wordt, vind ik helemaal schandalig.”

