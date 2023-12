Door Mislintat weggewerkte Ajax-speler bij beste 10 spelers van 2023 op zijn positie

trok deze zomer de deur achter zich dicht bij Ajax, maar maakt momenteel bij Fenerbahce nog altijd het verschil op het allerhoogste niveau. Op basis van onderzoek van CIES Football Observatory wordt de Serviër bij de beste tien linksbuitens van het afgelopen kalenderjaar gezet.

Het databureau bestempelt Marcus Rashford als de beste op die plaats, gevolgd door Jack Grealisch. Met Kaoru Mitoma en Gabriel Martinelli staan er nog twee Premier League-spelers bij de eerste zes, waar ook Yannick Carrasco en dus Tadic – als nummer zes – in staan. Khvicha Kvaratskhelia, Kerem Aktürkoglu, Pedro Goncalves en Rafael Leo maken de top-tien compleet. Bij dit lijstje moet wel worden aangemerkt dat Vinicius Júnior bijvoorbeeld als centrale aanvaller wordt gerekend en daardoor ontbreekt in het lijstje.

Aan de rechterkant van de aanval heeft CIES een plekje ingeruimd voor Nederlander Xavi Simons, die op alleen (oud-)Premier League-spelers Bukayo Saka, Mohamed Salah, Phil Foden en Riyah Mahrez voor zich hoeft te dulden als nummer vier. Denzel Dumfries (rechtsback) en voormalig NEC-speler Ferdi Kadioglu (linksback) staan als nummer negens voor hun positie ook opgenomen in de statistieken. Verder staan er qua oud-spelers uit de Eredivisie alleen Martin Ödegaard, Fredrik Aursnes en André Onana bij, maar zij zijn al veel langer vertrokken uit Nederland.

Door een breuk met directeur voetbalzaken Sven Mislintat Mislintat kwam er uiteindelijk een vervroegd einde aan de periode van Tadic bij Ajax. De Serviër heeft nooit wat begrepen van de aanstelling van Mislintat bij Ajax. De alweer weggestuurde directeur voetbalzaken kreeg in Amsterdam alle macht in handen, maar de inmiddels vertrokken captain snapt niet hoe dat heeft kunnen gebeuren.