AZ vliegt uit Europa na pijnlijke avond bij Legia Warschau

AZ is klaar in Europa. De formatie van Pascal Jansen moest donderdagavond winnen bij Legia Warschau, maar in plaats daarvan ging met 2-0 onderuit in Polen. Daarbij pakten de keuzes van de coach niet lekker uit – Rome-Jayden Owusu-Oduro ging bij het openingsdoelpunt niet vrijuit – en Bruno Martins Indi kreeg een héél gemakkelijk gegeven rode kaart. Het paste in het beeld van het Europese seizoen van AZ, dat al zo ongelukkig begon uit bij Zrinjski Mostar en dito eindigt bij Legia Warschau.

Voorafgaand aan de wedstrijd was vooral de keeperswissel van Pascal Jansen heel opvallend. Rome-Jayden Owusu-Oduro verving de geblesseerde Matthew Ryan op doel. Jansen degradeerde hiermee zijn voormalig tweede keeper Hobie Verhulst naar derde keeper. De negentienjarige Owusu-Oduro speelde tot nu toe alleen nog voor Jong AZ en maakte dus zowel zijn debuut voor het eerste, als zijn Europese debuut.

Artikel gaat verder onder video

Vanaf het begin leek het spelbeeld al duidelijk, want AZ moest en Legia niet. AZ probeerde steeds om de opening te vinden, waar dat voor de Poolse tegenstander niet zo nodig was. Een gelijkspel zou immers genoeg zijn voor overwintering. AZ mocht veel balbezit hebben, maar wist geen potten te breken. Het hoogtepunt aan Nederlandse zijde was het schot van Jordi Clasie, dat eenvoudig kon worden gered.

Naarmate de helft vorderde kwam Legia er steeds meer uit. Dit leidde zelfs tot een doelpunt in de 34e minuut. Uit zo’n tegenaanval ontstond na een uitstekende pass de kans op een voorzet. Josué gaf deze voorzet op een ongedekte Yuri Ribeiro, die kon binnenkoppen van dichtbij. De jonge Owusu-Oduro wist niet in te grijpen en moest voor zijn eerste keer vissen.

Vlak nadat AZ met een 1-0 achterstand de rust uit was gekomen, werd het nog erger. Aanvoerder Bruno Martins-Indi kreeg een zeer dubieuze rode kaart. Hij tackelde midden in het veld op de bal, maar schoot door op de voet van de Legia-speler. De VAR was het eens met de scheids en zo was de taak voor AZ nog pittiger geworden.

Met tien man veranderde er tot aan de slotfase weinig. AZ had nog steeds meer balbezit, maar Legia Warschau kreeg wat meer kansen. Een gevaarlijk moment kwam nog van Ernest Muci, die de bal vlak voor het doel op zijn hak kreeg. Zo kwam AZ goed weg en hield het hoop op een resultaat.

Deze hoop vervloog tien minuten voor tijd toen invaller Blaz Kramer de 2-0 maakte. Hij kon makkelijk weglopen bij Riechedly Bazoer en kopte dan ook binne. Yuri Ribeiro gaf zijn tweede assist van de wedstrijd.

Met deze uitslag is AZ, zoals gezegd, Europees uitgeschakeld. Legia Warschau mag door naar de tussenronde van de Conference League, waar het zal spelen tegen een nummer drie uit één van de Europa League-groepen. AZ speelt voor de winterstop nog twee wedstrijden. Zondag speelt de ploeg in de Eredivisie thuis tegen het foutloze PSV en woensdag volgt een bezoek bij Tweede Divisionist HHC Hardenberg in de KNVB Beker.