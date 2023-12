Been geïmponeerd: 'Een absolute topspeler, ik zie in Nederland geen betere'

Mario Been is enorm onder de indruk van PSV-middenvelder . De spelmaker van de Eindhovenaren is volgens de analist de meest bepalende schakel van het elftal van Peter Bosz en de beste middenvelder van de Eredivisie.

“Ik zie in Nederland geen betere passer en voetballer op het middenveld dan hij”, loofde Been over de spelmaker van PSV, in wie hij gelijkenissen ziet met zichzelf. “Ik werd ook altijd beoordeeld op mijn minpunten. Maar Veerman is gewoon een absolute topspeler.” Veerman werd gekozen tot de beste speler van de maand november, waarbij opviel dat hij ontzettend veel ballen veroverde. Slechts één speler, Peer Koopmeiners, veroverde hij meer ballen dan Veerman.

Als hij ook dat kan toevoegen aan zijn spel, dan is Veerman heel compleet en moet hij een serieuze optie zijn voor bondscoach Ronald Koeman, vindt Been. “Een trainer moet dat durven om hem naast Frenkie de Jong te zetten. In de Eredivisie pakt hij heel veel ballen af, zo blijkt uit de statistieken. Maar hij brengt vooruit heel veel aan de bal, dáár moet je hem op beoordelen. Dat is een enorme plus.”

Guus Hiddink denkt ook dat Veerman een grote toekomst voor zich heeft liggen en de stap naar de Oranje-basis kan zetten. “Als hij allround gaat worden… Maar als je Europees wilt spelen, moet hij ook verdedigend nog een klein stapje zetten. Dan pas zou hij voor mij naar Frenkie de Jong kunnen spelen in het Nederlands elftal”, zei Hiddink.