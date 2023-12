Berghuis valt stil en weet niet hoe hij moet reageren op opmerking van verslaggever

Ajax is door de zege in het resterende deel van de wedstrijd tegen RKC Waalwijk op de ranglijst geklommen naar de zesde plaats in de Eredivisie. ESPN-verslaggever Leo Oldenburger confronteerde de ervaren Ajacied met de nieuwe stand op de ranglijst, maar Berghuis wist niet hoe hij moest reageren op die opmerking van de interviewer.

"En je staat zesde", zegt Oldenburger midden in het interview met Berghuis tegen de middenvelder van de Amsterdammers. Vervolgens valt de Ajacied, die de aanvoerdersband om had wegens de afwezigheid van Steven Bergwijn, een beetje stil. "Ja.... Dus zo van: daar moeten we tevreden mee zijn?", vraagt Berghuis lachend aan Oldenburger, waarmee hij duidelijk maakt dat Ajax nog lang niet tevreden is met de zesde plek in de Eredivisie. Wel ziet Berghuis duidelijk een stijgende lijn en hoopt hij dat de Amsterdammers de komende maanden op dezelfde voet kunnen doorgaan.

"We hebben de weg omhoog redelijk gevonden. Dit moeten we vasthouden, doorgaan en meer willen. Dat zijn we ook verplicht aan de supporters", geeft Berghuis aan. "Als je dat nu ook ziet, 300/400 man dat is meegekomen. We zijn ze vanuit de spelersgroep dankbaar voor de steun", besluit de aanvoerder van Ajax