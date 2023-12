Bergkamp verbaast zich over Ajax: ‘Het past gewoon niet bij de club en het land’

Dennis Bergkamp kan er met zijn hoofd niet bij dat Ajax afgelopen zomer zóveel geld heeft geïnvesteerd in het proberen te versterken van de selectie. De Amsterdammers gaven onder toenmalig directeur voetbalzaken Sven Mislintat ruim honderd miljoen euro uit aan de komst van nieuwe spelers. Bergkamp stelt dat er heel veel mensen bij Ajax ‘hebben zitten slapen’ en dat Johan Cruijff zo’n desastreuze transferzomer als de afgelopen nooit had laten gebeuren.

Ajax stelde in mei Mislintat aan als nieuwe technisch directeur en had daarmee eindelijk de opvolger van Marc Overmars binnen. Laatstgenoemde stapte begin 2022 op nadat uit onderzoek was gebleken dat hij zich grensoverschrijdend had gedragen richting vrouwelijke collega’s. Ajax zat vervolgens heel lang zonder technisch directeur, ook in de transferzomer van 2022. Daarin harkte de club veel geld binnen, maar gaf het ook torenhoge bedragen uit aan onder anderen Steven Bergwijn en Calvin Bassey. De voorbije transferzomer verliep misschien wel nóg desastreuzer. Ajax nam wederom afscheid van een groot aantal sterkhouders en besloot het geld dat zij opleverden voor een groot deel te investeren in spelers die vooralsnog niet van toegevoegde waarde zijn geweest.

De meeste aankopen kwamen uit de koker van Mislintat, die op 24 september na de dramatisch verlopen Klassieker tegen Feyenoord op straat gezet. Ajax stond er op dat moment al slecht voor, maar dat werd er in de daaropvolgende weken alleen nog maar beroerder op. “Het verbaast mij dat er heel veel mensen nu verbaasd zijn”, vertelt Bergkamp in gesprek met De Telegraaf. “Want ze hebben het allemaal meegemaakt. Er is zoveel gebeurd. Langzaam kom je toch bij de club ergens in terecht dat je denkt: jeetje, wat is er aan de gang hier? Het gaat nu weer een beetje de betere kant op, maar dat je zo ver bent verwijderd van je filosofie waar je altijd voor hebt gestaan. Dat verbaast mij wel. En dat het is getolereerd. Heel veel mensen hebben zitten slapen.”

Na de 5-2 nederlaag tegen PSV op 29 oktober vond Ajax zich terug op de laatste plaats in de Eredivisie. Een sportief dieptepunt in de Amsterdamse clubhistorie. De handen van Bergkamp begonnen desondanks niet te jeuken. “De periode dat ik bij Ajax was betrokken met Cruijff en anderen, de revolutie dus, was een heel spannende en intensieve. Tot de rechter aan toe ging het. (…) Voor ons, als oud-spelers, was het allemaal heel bijzonder. Uiteindelijk was het succesvol. Om dat nu allemaal opnieuw te beleven… Natuurlijk heb ik nog ideeën en er zijn best dingen waarbij ik denk: dat kan je zo of zo oplossen. Maar het zal tijd kosten.”

Ajax ‘lui’ geworden door het vele geld

Tijdens de Fluwelen Revolutie binnen Ajax werd er door betrokken, onder aanvoering van Cruijff, onder meer nadrukkelijk ingezet op de jeugdopleiding. Dat is volgens Bergkamp, zeker afgelopen zomer, te weinig gedaan. “Door de categorie B-aankopen verlaag je je eigen niveau van de Eredivisie en geef je veel minder kans aan je talenten. Terwijl dat altijd de filosofie is geweest: eerst het talent. Het vele geld heeft Ajax niet alleen lui, maar ook andersdenkend gemaakt. Er zijn genoeg voorbeelden van clubs die succesvol met jeugd worden als blijkt dat er geen geld is”, doelt Bergkamp op onder meer het Feyenoord dat in 2017 kampioen werd. “Drie jaar moesten ze met eigen jeugd verder omdat ze geen cent op de bank hadden. Heeft een club tegenwoordig geld, dan gaat men in het buitenland kijken. Alleen is het nooit de A-categorie die hier naartoe komt.”

Die kritiek klonk de afgelopen maanden ook op de transferverrichtingen van Ajax. Mislintat liet zijn oog vallen op spelers die zich vooral op het tweede niveau hadden bewezen - denk aan Chuba Akpom en Jakov Médic - maar haalde hen desondanks voor veld geld naar Amsterdam. Bergkamp is ervan overtuigd dat Cruijff het nooit had laten gebeuren dat Ajax in één zomer zoveel geld zou uitgeven aan nieuwe spelers. “Nee, ook daarover is mijn verbazing groot. Het past gewoon niet bij de club en het past niet bij het land. Een heleboel mensen hebben zitten slapen. Iemand moet toch hebben gezegd: wacht even, dit kan allemaal niet!”, aldus de oud-speler van Ajax, Arsenal en het Nederlands elftal.