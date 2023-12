Bilal Ould-Chikh steelt de show met ongelooflijk mooi doelpunt

Met een zeer verrassende 1-2 overwinning in en tegen Heerenveen besluit FC Volendam een turbulent eerste deel van de competitie. De rode lantaarndrager onder leiding van interim-coach Michael Dingsdag zag een verdedigend solide partij beloond worden. Twee kansen werden omgezet in twee doelpunten, daar waar Heerenveen zich keer op keer stukbeet op de Volendamse defensie én doelman Mio Backhaus. Bilal Ould-Chikh stal in de eerste helft de show met een ongelooflijk mooi doelpunt met de buitenkant van de voet.

Het was de thuisploeg die het spelbeeld bepaalde in het eerste bedrijf in het Abe Lenstra Stadion. Grote kansen bleven geruime tijd uit, aangezien interim-coach Michael Dingsdag zijn Volendam goed georganiseerd zag verdedigen. Pogingen van afstand van Thom Haye en een rollertje voorlangs van Pelle van Amersfoort waren de kansjes waar het thuispubliek het mee moest doen, toen plots de 0-1 op het scorebord verscheen.

Artikel gaat verder onder video

Oliver Braude verslikte zich in een lange bal van George Cox, waarna Bilal Ould-Chikh wel raad wist met het buitenkansje. Met de 1-0 in de rugzak trok het andere Oranje zich weer terug in de loopgraven. Heerenveen gelukte het maar spaarzaam erdoorheen te voetballen. Mats Köhlert kwam nog het dichtste bij met een kopbal die nipt over het doel van keeper Mio Backhaus vloog. Tot overmaat van ramp voor de thuisploeg was het al snel na rust 2-0.

Osame Sahraoui met een slordige pass, een rappe overname van Volendam waarna spits Lequincio Zeefuik bekwaam afrondde. De spits kon even later nogmaals uithalen, maar deed dit nu onzorgvuldig. Heerenveen-trainer Kees van Wonderen bracht vers bloed en een paar minuten later waren de invaller al direct belangrijk. Pontus Walemark toucheerde een voorzet van Sahraoui zodanig dat Ion Nicolaescu de bal achter Mio Backhaus kon werken.

De 2-1 gaf de Heerenveenharten weer hoop, die door Haye en Köhlert al snel vervuld konden worden, maar Backhaus stond tot tweemaal toe knap in de weg. Datzelfde gold voor de poging die Siebe van Ottele van ver deed met nog zo’n tien minuten op de klok. De tijd begon te dringen voor Heerenveen en voor Volendam kon het niet snel genoeg gaan. Met samengeknepen billen bekeken de uitsupporters hoe hun Volendam uiteindelijk de 2-1 zege over de streep wist te trekken en zodoende hun eerste uitzege wisten te pakken. Voor Heerenveen restte het schaamrood op de kaken na deze toch wel grote domper na een prima reeks duels.

Een bezoekje in Gelredome voor de volgende ronde om de KNVB-beker kan voor Heerenveen alsnog zorgen voor wat kleur op de wangen voordat de winterstop begroet gaat worden. Volendam heeft die kleur al te pakken en gaat zich in, hopelijk, rustiger vaarwater voorbereiden op de tweede seizoenshelft om andermaal degradatie in de openstaande 18 duels af te wenden.