Bologna bevestigt: deze club heeft beste papieren voor komst Joshua Zirkzee

is bezig aan een ongekend sterk seizoen in de Serie A. De spits geldt bijna wekelijks als een van de uitblinkers in het elftal van nummer vier Bologna. Logischerwijs raken Europese topclubs onder de indruk van het spel van de Nederlander, maar een winterse transfer lijkt door uitspraken van Bologna-technisch directeur Marco Di Vaio niet aan de orde.

In de Serie A was Zirkzee in dit seizoen goed voor zeven doelpunten en twee assists in zeventien wedstrijden. Europese topclubs als Juventus, Manchester United en AC Milan werden hierdoor in verband gebracht met de pas 22-jarige aanvaller. Een overstap naar een van deze clubs is nog niet aan de orde, zo werd donderdag duidelijk uit een uitgebreid artikel in La Gazzetta dello Sport.

De Italiaanse sportkrant pakte uit met een interview met Di Vaio. De ‘td’ van Bologna geeft helderheid over de status van Zirkzee. “We zijn nog niet gebeld over Zirkzee, maar we zouden ook niet opnemen.” Zodoende kunnen de plannen van geïnteresseerde clubs weer de prullenbak in.

Terugkoopclausule

Er circuleerden afgelopen weken enkele geruchten over een clausule in het contract van Zirkzee. Naar verluidt zou de spits komende zomer voor een bedrag van veertig miljoen euro op zijn te halen. Di Vaio meldt dat deze clausule alleen geldt voor Bayern München, de oude werkgever van Zirkzee. De Nederlander doorliep de jeugdopleiding van Der Rekordmeister en maakte afgelopen zomer de definitieve transfer naar Italië.