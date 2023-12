Borst: 'Als Koeman serieus overweegt die malloot in de basis te zetten op het EK...'

Hugo Borst zou het belachelijk vinden als op het EK van volgend jaar zomer een basisplaats krijgt bij het Nederlands elftal. Ronald Koeman is in dat geval niet meer serieus te nemen, schrijft Borst in zijn column in het Algemeen Dagblad.

Waar Weghorst in de laatste EK-kwalificatiewedstrijden de spits van Oranje was, hoopt Borst dat Koeman over een halfjaar een andere keuze maakt. "Mocht Ronald Koeman serieus overwegen de malloot Wout Weghorst één keer in de basis te zetten tijdens het EK in Duitsland, dan neemt niemand in heel de wereld de bondscoach én voetballand Nederland nog serieus", aldus Borst.

Als het aan Borst ligt, kiest Koeman voor Ajax-spits Brian Brobbey als diepste aanvaller. "Koeman moet in Duitsland Brian Brobbey in de spits zetten. Er zullen heus nadelen aan die jongen kleven, maar veelbelovender, sterker, beter hebben we niet", stelt de journalist.

Brobbey speelde tot nu toe nog maar één interland. Dat was op 16 oktober, toen Oranje in de EK-kwalificatie met 0-1 won bij Griekenland. Als invaller kwam de aanvaller van Ajax na een uur binnen de lijnen voor Weghorst. Laatstgenoemde staat na 29 interlands op acht doelpunten.