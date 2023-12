Niet alle Borussia Dortmund-fans zijn blij met PSV: ‘Hij zal ons uit elkaar scheuren’

Waar PSV-fans blij en misschien wel opgelucht zijn na de uitkomst van de loting voor de achtste finales van de Champions League, reageren Borussia Dortmund-supporters een stuk minder enthousiast. De Eindhovenaren werden maandagmiddag gekoppeld aan de huidige nummer vijf van de Bundesliga. Borussia Dortmund eindigde weliswaar bovenaan in z’n Champions League-groep, maar in topvorm is het elftal van Edin Terzic zeker niet.

Waar BVB in het afgelopen seizoen op de laatste speeldag van de reguliere competitie nog de kans liet liggen om het kampioenschap te veroveren, lijkt het in de huidige jaargang al vroeg een streep te moeten zetten door de landstitel. De ploeg van trainer Terzic vindt zich momenteel terug op de vijfde plaats. De achterstand op Bayern München - dat nog een wedstrijd moet inhalen - is negen punten en koploper Bayer Leverkusen heeft zelfs al dertien punten meer dan de club uit Dortmund. Van de laatste vijf competitieduels werd er slechts eentje gewonnen. Bovendien schakelde VfB Stuttgart Dortmund onlangs nog uit in de beker.

PSV-supporters klagen daarom zeker niet met Borussia Dortmund als tegenstander in de achtste finales van de Champions League. De Eindhovenaren zelf zijn al maanden in topvorm. Ze legden ten koste van Feyenoord beslag op de Johan Cruijff ArenA, wonnen al hun zestien wedstrijden in de Eredivisie en overwinteren dus in het miljardenbal. De prestaties van PSV en Peter Bosz, die in 2017 een aantal maanden werkzaam was als trainer van Borussia Dortmund, zijn in Duitsland niet onopgemerkt gebleven. Op X, voorheen Twitter, spreekt een aantal Dortmund-fans zijn vrees uit voor het tweeluik met PSV. “Bosz al ons uit elkaar scheuren” en “Bosz stuurt Terzic gewoon naar het arbeidsbureau”, leest het onder meer.