Bosz baart opzien tijdens persconferentie: 'Dán winnen we de Champions League'

PSV-trainer Peter Bosz was enorm onder de indruk van het spelniveau wat zijn ploeg etaleerde in de eerste helft tegen AZ. Vooral het eerste half uur was van een ongekend hoog niveau, zo vertelde de oefenmeester tijdens de persconferentie. Daarom kreeg Bosz de vraag wat er zou gebeuren als PSV dat niveau een hele wedstrijd kan halen tegen een team van het kaliber zoals Manchester City of Bayern München.

“Dat kan niet. Als je dat niet tegen AZ kan volhouden, kun je dat zeker niet tegen zo’n ploeg negentig minuten volhouden”, begon Bosz zijn antwoord. “Over 90 minuten een wedstrijd zo goed spelen als onze eerste dertig minuten, dat kan bijna niet. Dat heb ik ook nog nooit gezien. Fysiek is dat ook bijna onmogelijk”, dacht Bosz, die antwoord gaf op de vraag wat er zou gebeuren als dat tóch zou lukken. “Dan winnen we de Champions League”, glimlachte Bosz. “Maar dat zal niet gebeuren, want andere teams zoals zetten daar ook wat anders tegen over.”

Bekijk in onderstaande video het fragment van de persconferentie van Bosz waarin hij bovenstaande uitspraken doet.