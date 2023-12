Bosz geeft tekst en uitleg over blessures Schouten en Teze: 'Nee, dat verwacht ik niet'

PSV-trainer Peter Bosz heeft tekst en uitleg gegeven bij de afwezigheid van en in het thuisduel met sc Heerenveen. Beide Oranje-internationals ontbreken in de wedstrijdselectie van de ongenaakbare Eredivsie-koploper, maar uit de woorden van Bosz blijkt dat de supporters zich geen al te grote zorgen om het duo hoeven te maken.

Schouten speelde afgelopen zondag in De Kuip nog een puike partij tegen regerend kampioen Feyenoord, die in eigen huis met 1-2 werd verslagen. In Rotterdam fungeerde de middenvelder enigszins verrassend als centrale verdediger, waardoor André Ramalho naar de bank werd verwezen. De Braziliaan keert tegen de Friezen echter terug in het elftal omdat Schouten, in de woorden van de club, 'niet wedstrijdfit' is.

Voor de camera's van ESPN krijgt Bosz voorafgaand aan de wedstrijd de vraag of de kwetsuur van Schouten ernstig is. "Dat hoop ik niet", antwoordt de Apeldoornse coach daarop, maar presentator Milan van Dongen denkt aan zijn uitdrukking meer te kunnen aflezen: "Dat verwacht je ook niet, als ik naar je gezicht kijk." Bosz bevestigt dat vermoeden: "Nee, dat verwacht ik niet."

Teze

Een dag voor de wedstrijd was al duidelijk dat Teze niet tot de wedstrijdselectie zou behoren. Hij viel in De Kuip al na zes minuten uit na een hoofd-tegen-hoofdbotsing met Quilindschy Hartman, waardoor beide spelers na afloop verklaarden een deel van de wedstrijd 'kwijt' te zijn. "Ik denk dat de doktoren dat goed gezien hebben door hem meteen eraf te halen", stelt Bosz. "Als je de beelden ziet is dat natuurlijk helemaal terecht." Inmiddels is de back aan de beterende hand, maar nog niet helemaal klachtenvrij. Bosz: "Het gaat gelukkig goed met hem, wel wat hoofdpijn, maar ik denk dat ze de juiste beslissing genomen hebben."