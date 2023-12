Bosz verrast Slot: 'Als je dat mij van tevoren had gevraagd, dan had ik dat niet verwacht nee'

PSV-trainer Peter Bosz verbaasde vriend en vijand door in de kraker tegen Feyenoord achterin te kiezen voor . De tweevoudig Oranje-international maakte afgelopen zomer de overstap van Bologna naar PSV en is niet van het Eindhovense middenveld weg te denken, maar maakte in De Kuip zijn opwachting als centrale verdediger. Dat was ook voor Feyenoord-coach Arne Slot een grote verrassing.

Bosz moest voor de topper tegen Feyenoord sowieso wat wijzigen in zijn basiself. Waar de trainer uit Apeldoorn afgelopen woensdag op bezoek bij Sevilla in de Champions League nog kon beschikken over Hirving Lozano, was de Mexicaan er zondagmiddag in De Kuip niet bij. Lozano raakte in Spanje geblesseerd aan zijn hamstring en komt daardoor voorlopig niet in actie. Bosz loste de absentie van de zomeraanwinst op door Yorbe Vertessen op diens positie neer te zetten. De Belg beleefde woensdag een droomavond. Als invaller was hij betrokken bij twee doelpunten en daarmee cruciaal in de comeback.

Maar Vertessen voor Lozano was niet de enige wijziging die Bosz doorvoerde tegen Feyenoord. De keuzeheer hield André Ramalho op de bank en creëerde daarmee een plekje voor Ismael Saibari. Daardoor ging Schouten een linie naar achteren. De middenvelder die afgelopen zomer overkwam van Bologna blinkt dit seizoen uit bij PSV, maar moest het in De Kuip dus laten zien op een ‘ongewone’ positie. “Als je dat mij van tevoren gevraagd had, dan had ik dat niet verwacht nee”, reageerde Slot na afloop op de persconferentie over de verrassende zet van Bosz. “Omdat PSV eigenlijk altijd op dezelfde manier aantreedt.”

Slot kon zich herinneren dat Bosz Schouten één keer eerder dit seizoen posteerde in de defensie. Dat was in de return tegen Rangers FC in de play-offs van de Champions League. “Als je zo succesvol bent, dan was dat niet het eerste wat door mijn hoofd schoot dat zou gebeuren. Maar uiteindelijk veranderde dat niks aan hun intenties, de manier van opbouwen of veldbezetting”, zag Slot. “Ik had gedacht dat Schouten misschien wel als extra middenvelder zou gaan spelen, dus daar moest ik voor de wedstrijd nog wel even wat aandacht aan besteden.”