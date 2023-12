Burgemeesters Kerkrade en Maastricht grijpen keihard in na recente derby tussen Roda JC en MVV

Roda JC en MVV Maastricht moeten het de komende drie jaar tijdens hun onderlinge krachtmetingen doen zonder de steun van meegereisde supporters uit Kerkrade of Maastricht. Dat hebben de burgemeesters van beide steden in overleg met de politie, het Openbaar Ministerie en de voetbalclubs besloten. De aanleiding voor deze aangrijpende maatregelen zijn de geweldsincidenten tijdens de laatste derby tussen Roda JC en MVV en de ‘historie bij onderlinge wedstrijden van de clubs de laatste jaren’.

Dat meldt 1Limburg vrijdag althans. Roda JC en MVV troffen elkaar op 26 november jongstleden. Roda JC boekte dankzij een doelpunt van Lennerd Daneels in de derde minuut van de blessuretijd een 1-0 overwinning op de rivaal, maar na afloop ging het vooral over de misdragingen van de fans. Er werden onder meer stoelen vanaf de tribune op het veld gegooid. De politie hield tien mensen aan voor onder meer wapenbezit, openlijke geweldpleging en vandalisme. Het was voor het eerst in vier jaar tijd dat MVV-fans weer welkom waren in het Parkstad Limburg, het onderkomen van Roda JC.

De komende drie jaar zullen er tijdens de onderlinge derby’s geen supporters plaatsnemen in de uitvakken van de stadions van Roda JC en MVV. “Ondanks alle maatregelen en onderlinge afspraken hebben we gezien dat een groep relschoppers voor ongeregeldheden zorgt. We kunnen dus helaas niet anders dan deze maatregel treffen”, zegt burgemeester Petra Dassen van Kerkrade in gesprek met 1Limburg. “Heel zuur, want voor de echte beleving bij een sportieve derby hoort ook uitpubliek.” Volgens burgemeester Wim Hillenaar van Maastricht is de grootschalige inzet van politie ‘disproportioneel’. “De politiemanschappen die noodzakelijk zijn om deze voetbalwedstrijden in goede banen te leiden, staan in geen enkele verhouding meer”, aldus Hillenaar.

De maatregel gaat in vanaf 17 maart 2024. Dan staat de eerstvolgende derby tussen MVV en Roda JC op het programma. “We hebben ons als MVV hard gemaakt om fans mee te nemen naar de derby. Als club zijn we van mening dat iedereen z’n verantwoordelijkheid moet nemen. Wij als club, de fans de gemeente, de politie. Wegkijken en wijzen kan niet meer. Wij vrezen anders voor een scenario waarin er überhaupt geen uitpubliek meer toegestaan zal worden. Dan heeft iedereen verloren”, luidt de reactie van MVV.