Coolblue-gerucht rond Feyenoord blijkt concreet: John de Wolf nodigt Zwart uit

Feyenoord en Coolblue gaan mogelijk een samenwerking aan in de nabije toekomst. Naar aanleiding van een post van eigenaar Pieter Zwart op Instagram doen er verschillende geruchten de ronde en lijkt het er daadwerkelijk op dat er mogelijk een samenwerking komt, al is het sterk de vraag of dat om het hoofdsponsorschap gaat.

1908.nl ging op onderzoek uit naar aanleiding van de bericht van Zwart, die op Instagram een foto deelde waarop naast een kerstboom een ingelijst Feyenoord-shirt met daarop Coolblue te zien was. "Als ik later groot ben... #alliwantforchristmas", schreef hij erbij. Het blijkt dat er eerder contact is geweest tussen de Rotterdammers en het e-commerce bedrijf over het eventueel worden van hoofdsponsor, omdat het contract met Droomparken afloopt.

“Maar Coolblue ging daar niet op in. Het e-commerce bedrijf heeft echter wel een pilot gedraaid met Feyenoord voor reclameboarding, iets wat normaal gesproken niet snel zou gebeuren, maar onder goede voorwaarden wilde Coolblue dit wel testen”, weet 1908.nl. “Pieter Zwart zou zelf graag zien dat Coolblue Feyenoord sponsort, maar andere belanghebbenden binnen het bedrijf denken daar anders over.”

Daarom loopt er concreet nog niets over een hoofdsponsorschap van de webwinkel, maar wordt er dus wel degelijk nagedacht over een samenwerking. Feyenoord zet daarnaast ook het netwerk in van Mohammed Hamdi, die internationaal een rol speelt bi Feyenoord. Concreet zijn die opties niet, maar de markt in het Midden-Oosten wordt wel in de gaten gehouden.

De Wolf nodigt Zwart uit

Niet alleen alle fans van Feyenoord zijn sinds de post van Zwart op X volop bezig met de mogelijke samenwerking tussen de Rotterdammers en Coolblue, ook assistent-trainer John de Wolf liet van zich horen. “Binnenkort snel ’n koffie doen Pieter? Dromen komen soms sneller uit dan je verwacht?”, schreef De Wolf met een knipoog op X. Ook de social media-afdeling van Feyenoord reageerde onder het bericht van Zwart: ‘Ziet er piekfijn uit”, schreven de Rotterdammers.