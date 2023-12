De Jong enorm onder de indruk: 'Hij is sowieso een fantastische speler, gewoon een natuurtalent'

Uitgerekend was zondagavond de gevierde man bij FC Barcelona. De Portugees maakte afgelopen zomer op huurbasis de overstap van Atlético Madrid naar de regerend kampioen van Spanje en groeide in de onderlinge ontmoeting uit tot matchwinner. was na afloop erg te spreken over zijn teamgenoot.

Atlético Madrid telde in de zomer van 2019 een recordbedrag neer om Félix los te weken bij Benfica. De Portugees maakte voor liefst 127,20 miljoen euro de overstap naar de Spaanse hoofdstad. Het huwelijk tussen Atlético en Félix is echter geen succes. De aanvaller kwam vooralsnog 131 wedstrijden in actie voor de formatie van coach Diego Simeone, scoorde daarin 34 keer en verzorgde achttien assists. Geen slechte statistieken, maar die vertellen niet het hele verhaal. Félix werd in de tweede helft van het afgelopen seizoen nog verhuurd aan Chelsea, maar ook in Engeland wist hij geen potten te breken.

FC Barcelona kwam in de zoektocht naar aanvallende versterking afgelopen zomer uit bij Félix, die er nooit een geheim van had gemaakt graag voor de Catalaanse grootmacht te willen voetballen. Die keuze heeft tot op heden goed uitgepakt. In zeventien wedstrijden in alle competities was hij goed voor vijf doelpunten en drie assists. Het hoogtepunt volgde zondagavond in de kraker tegen zijn officiële werkgever. Félix bezorgde FC Barcelona met een fraaie goal drie belangrijke punten, waarmee de club in het spoor blijft van Real Madrid en Girona.

“Het is altijd mooi als je de winnende goal maakt, maar misschien nu nog extra mooi”, vertelde De Jong na afloop voor de camera van Ziggo Sport. Verslaggever Sierd de Vos had in de Spaanse kranten gelezen dat Félix de beste speler is bij FC Barcelona. “Hij is sowieso een fantastische speler. Hij verdient het. Félix is echt een geweldige speler. Ik denk dat het gewoon een natuurtalent is. Als je zijn touches en aannames ziet, daar druipt de klasse echt vanaf. Als hij gefocust is en blijft werken zoals hij nu doet, dan kan hij echt een geweldige speler zijn”, aldus een lovende De Jong.

Félix keert normaal gesproken na afloop van dit seizoen terug bij Atlético, waar hij nog een contract tot medio 2029 heeft. Van een langer verblijf bij FC Barcelona lijkt momenteel geen sprake, al is trainer Xavi Hernández evenals De Jong erg te spreken over de Portugees. “Dat moet je aan het bestuur vragen”, reageerde Xavi na de wedstrijd tegen Atlético op de vraag of Félix na dit seizoen nog Barça-speler is. “Ik ben heel blij met hem. Hij is een geweldige jongen, aardig en ook grappig in de kleedkamer. Ik ben blij dat hij bij ons is.”