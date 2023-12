De Jong neemt het op voor ploeggenoot bij Oranje: 'Fantastische speler, snap niet dat mensen zo negatief zijn'

heeft zondagavond na de ontmoeting tussen FC Barcelona en Atlético Madrid (1-0) een lans gebroken voor . Laatstgenoemde is tijdens zijn loopbaan regelmatig het mikpunt van kritiek geweest, maar volgens De Jong is hij een ‘fantastische speler’. Blind tekende afgelopen zomer bij Girona, dat samen met Real Madrid aan kop gaat in Spanje.

Er is dit jaar zoveel gebeurd bij Ajax, dat je bijna zou vergeten dat het nog geen jaar geleden is dat Blind de deur van de Johan Cruijff ArenA achter zich dichttrok. De verdediger keerde in de zomer van 2018 terug in Amsterdam en beleefde ook in zijn tweede periode veel successen bij de club waar hij is opgeleid, maar over zijn laatste halfjaar zal hij het na zijn loopbaan niet al te vaak meer willen hebben. Blind begon het afgelopen seizoen nog wel als bassispeler, maar kwam steeds meer onder vuur te liggen. Toenmalig trainer Alfred Schreuder besloot de routinier uiteindelijk uit zijn ploeg te halen, tot onvrede van Blind.

Tussen Schreuder en Blind kwam het niet meer goed, waarop Ajax en de verdediger besloten zijn contract te ontbinden. Blind verkaste naar Bayern München. Hij won ook in Duitsland de landstitel, al kwam hij niet tot nauwelijks in de plannen voor. Dat is bij Girona wel anders. Blind is bij de grote verrassing van dit seizoen zeker van zijn plek. Dat zegt wel iets, vindt De Jong. “Ik vind Daley sowieso een fantastische speler. Ik snap niet dat mensen zo vaak zo negatief over hem zijn”, zei de middenvelder van FC Barcelona zondagavond voor de camera van Ziggo Sport. “Aan de bal is hij echt fantastisch, in zijn passing. Hij snapt gewoon het spel.”

“Hij speelt je altijd op het juiste been, op de juiste snelheid”, vervolgde De Jong. “Ik denk dat mensen dat heel erg onderschatten en ook niet kunnen zien. Daley is echt een geweldige speler. Het is niet voor niks voor elke trainer waar hij speelt hem opstelt. Dan hoor ik wel negatieve dingen, maar Daley is echt een geweldige speler.” De Jong kan het weten. De middenvelder speelde niet alleen bij Ajax samen met de verdediger, maar komt hem ook bij het Nederlands elftal tegen. Komend weekeinde staan de oud-Ajacieden tegenover elkaar in Spanje. FC Barcelona krijgt zondagavond bezoek van Girona. De druk staat er flink op bij de Catalanen, want Blind en zijn ploeggenoten reizen met een voorsprong van vier punten af naar de regerend landskampioen.