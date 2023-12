De topscorer van Cyprus noemt transfer naar Willem II 'het ultieme doel'

Bijna vijf jaar na zijn vertrek bij Willem II, droomt , kortweg Fran Sol, nog altijd van een terugkeer in Tilburg. De inmiddels 31-jarige spits voert momenteel namens AEK Larnaca de topscorerslijst van de Cypriotische competitie aan, maar legt in een uitgebreid interview met het Algemeen Dagblad uit waarom een rentree bij de Tricolores voor hem 'het ultieme doel' is.

In de zomer van 2016 plukte Willem II de op dat moment nauwelijks bekende spits transfervrij op uit het B-team van Villarreal. De bij Real Madrid opgeleide aanvaller beleefde in Tilburg echter zijn grote doorbraak. In 88 wedstrijden trof hij 47 keer doel namens de Brabanders, waarna hij de club in de winter van 2019 voor een lieve som van 3,5 miljoen euro verliet voor de Oekraïense topclub Dynamo Kiev.

Artikel gaat verder onder video

Dynamo verhuurde hem achtereenvolgens aan Tenerife, Eibar en FC Málaga in zijn vaderland, waarna hij afgelopen zomer uit zijn contract liep en tekende op Cyprus. Hoewel het hem sportief voor de wind gaat, Larnaca staat zesde en Sol voert met tien treffers uit dertien duels dus de topscorerslijst aan, droomt de Spanjaard nog altijd hardop van een terugkeer in Tilburg.

"We willen terug naar Tilburg, ik wil mijn carrière afsluiten bij Willem II. Dat is het ultieme doel", windt hij er geen doekjes om. Zijn kinderen, Fran junior van vier en India van twee, zijn daarbij een belangrijke reden, zo legt hij uit: "Het lijkt me schitterend om Fran junior te laten zien waar hij is geboren, en om India te laten zien waar papa en mama zo'n mooie tijd hebben gehad." Zijn contract bij Larnaca loopt in principe in de zomer van 2025 af, maar Sol hoopt van harte dat het er alsnog van gaat komen: "Voetbal is een rare business, het loopt niet altijd zoals gepland. Ik heb nog een contract voor anderhalf jaar bij AEK Larnaca, met een optie voor nog een seizoen. Misschien vindt Willem II me tegen die tijd wel te oud, haha. Maar als ze me willen hebben, keer ik met liefde terug. Dat zou geweldig zijn."