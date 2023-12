Opzet Super League bekend: dit zijn de gevolgen voor Nederlandse clubs

Er is steeds meer bekend over de plannen die de Super League heeft over de nieuw op te zetten competitie. Inmiddels is duidelijk dat er drie competitielagen gecreëerd gaan worden als het aan de organisatoren A22 Sports ligt, waaraan 64 teams mee gaan doen. Het wordt, anders dan in de eerdere plannen, toch een open competitie.

Dat blijkt uit de eerste berichtgeving rondom de Super League, dat – als de eerste berichten kloppen – rond 2025 zou moeten beginnen. Er komen drie niveaus, waarbij de hoogste twee afdelingen (Star League & Gold League) zestien teams behelzen, terwijl het laagste niveau in Europa, de zogenoemde Blue League, 32 teams krijgt. Alle clubs worden ingedeeld in poules van acht en treffen elkaar uit en thuis, waardoor er veertien groepsduels gespeeld worden. Het totale aantal teams gaat omlaag: in de huidige Europese toernooi komen liefst 108 clubs in actie in de hoofdfase van het toernooi.

Artikel gaat verder onder video

De beste vier gaan naar een knock-outsysteem, vergelijkbaar met zoals dat de laatste jaren in Europa was. De laatste twee ploegen van elke poule degraderen naar een divisie lager. Anders dan de plannen eerst gepresenteerd worden, wordt het toch een open competitie, waarbij de onderste twintig (!) ploegen vanuit de nationale competities aangevuld worden op basis van de nationale prestaties.

Dat maakt de eventuele Super League ook voor Nederlandse clubs wat interessanter: zij zullen normaliter uitkomen op het derde niveau van de nieuwe competitie, met af en toe een uitstapje naar het tweede niveau, als je kijkt naar de huidige clubcoëfficiënten en de sterkte van de teams. In onderstaande video geeft A22 toelichting op de grote plannen van de meeste Europese clubs.

Nederlandse clubs in de Super League

“De directie van PSV heeft donderdagmorgen ‘met belangstelling’ kennisgenomen van een baanbrekend vonnis van het Hof van Justitie van de Europese Unie”, schrijft het Eindhovens Dagblad over de eerste interesse van PSV. Feyenoord reageerde via een woordvoerder van de NOS neutraler. “De directe gevolgen zijn nog niet duidelijk. Voordat zo'n extra competitie er komt, als die er al komt, zal er nog flink wat water door de Maas moeten stromen. Nederlandse clubs zijn in deze ook niet in de lead, maar uiteraard blijven we de ontwikkelingen wel nauwgezet volgen.”

Valentijn Driessen denkt bij De Telegraaf dat de Nederlandse clubs mee moeten in het grote geweld. “Komt de competitie er daadwerkelijk en je slaat een uitnodiging af dan is een rol in de marge van het voetbal je toekomst”, schrijft hij. “Onder de huidige UEFA-competities zijn clubs niet verzekerd van jaarlijkse structurele inkomsten om het bedrijfsmodel zonder risico’s te kunnen handhaven.”

Ook voor de Nederlandse fans was er goed nieuws, want alle wedstrijden van de Super League zouden gratis te zien zijn voor het publiek. “Er komt dan een totaal nieuw platform dat UNIFY heet”, liet Bernd Reichart, de baas van het bureau A22, weten. “De bestaande wedstrijden trekken voor kijkcijfers in het laatste deel van het seizoen. Veel jongeren raken de interesse kwijt en dus is er verandering nodig.”