EK-loting: Nederland in pot 3 en vreest voor ‘poule des doods’

De groepsloting voor het EK van 2024 staat voor de deur. Het Nederlands elftal weet zaterdagavond aan welke landen het gekoppeld is in de groepsfase van het toernooi dat in Duitsland zal plaatsvinden. Er bestaat een kans dat Oranje vanavond in de ‘poule des doods’ terecht gaat komen.

In Hamburg zal er om 18.00 uur geloot gaan worden voor de EK-poules. Nederland bevindt zich in pot drie. De potindeling hangt af van de resultaten in de kwalificatiecyclus. Logischerwijs zijn de groepswinnaars ingedeeld in pot één. Nederland werd geplaatst in pot drie en kan dus verwachten dat het minimaal één topland gaat treffen.

Mogelijke ‘poule des doods’

Vanavond strijden Kroatië en Wales voor het laatste EK-ticket uit Groep D. De uitkomst van deze groep kan invloed hebben op de poule-indeling. Als Kroatië wint van Armenië, plaatst het zich voor het EK en belandt het in pot drie, waardoor regerend EK-winnaar Italië in pot vier terecht komt. Als de Kroaten verliezen, en Wales wint van Turkije, verschijnt Italië in pot drie, waardoor het niet aan het Nederlands elftal gekoppeld kan worden in de groepsfase. Nederland zal hopen op het laatste scenario. Mocht Kroatië 'gewoon' winnen, behoort een pittige groep met bijvoorbeeld Frankrijk, Denemarken en Italië tot de opties.

De virtuele potindeling ziet er als volgt uit:

Pot 1: Duitsland, Portugal, Frankrijk, Spanje, België, Engeland

Pot 2: Hongarije, Turkije, Denemarken, Albanië, Roemenië, Oostenrijk

Pot 3: Schotland, Slovenië, Slowakije, Tsjechië, Nederland, Kroatië

Pot 4: Italië, Servië, Zwitserland, winnaar play-offs, winnaar play-offs, winnaar play-offs

De EK-loting op tv:

De EK-loting is zaterdagavond om 18.00 uur te volgen op de televisie. De hele loting is live te volgen bij de NOS op NPO 1, NOS.nl en de NOS-app.