Erwin van de Looi keert na vijf jaar terug in de Eredivisie

Heracles Almelo gunt Erwin van de Looi zijn rentree in de Eredivisie. De oefenmeester is de opvolger van de ontslagen John Lammers en tekent een contract voor anderhalf seizoen. Eerder was hij actief bij FC Groningen en Willem II.

“Ik ben blij om hier te zijn en ik kijk ernaar uit om hier aan de slag te gaan”, laat Van de Looi weten op de clubsite over zijn aanstelling. “Ik ken Heracles Almelo als een energieke ploeg die goed voetbal speelt en veel wisselwerkingen heeft met het publiek. Daar sta ik ook voor en ik wil dit graag samen met de mensen hier koppelen aan positieve resultaten.”

Technisch directeur Nico Jan Hoogma werkte bij de KNVB eerder samen met Van de Looi en kijkt uit naar de samenwerking met de coach. "Met Erwin halen we een goede trainer binnen die organisatorisch sterk is naar spelers en staf. Hij heeft een duidelijke positieve voetbalvisie die hij gestructureerd weg kan zetten binnen de groep. Wij denken dat Erwin de voetbalontwikkeling van onze ploeg vooruit kan helpen en directe handhaving in de Eredivisie kan bewerkstelligen.”

Van de Looi was met FC Groningen succesvol met het winnen van de beker, maar bij Willem II stapte hij voortijdig op, nadat de supporters zich tegen hem hadden gekeerd. Bij Jong Oranje was zijn periode uiteindelijk ook geen succes, want het laatste eindtoernooi draaide uit op een behoorlijke mislukking.

Na het ontslag van Lammers was er tegen Feyenoord niet bepaald sprake van een schokeffect bij Heracles Almelo, want er werd zondag met 0-4 verloren van de Rotterdammers.

