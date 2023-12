ESPN-mannen hebben grote lol na bespreken liefde Taylor en Jade Anna

Analist Kees Kwakman ziet dat Ajax-middenvelder bezig is aan een indrukwekkende revival. De middenvelder van de Amsterdammers lijkt sinds de relatie met Jade Anne in een duidelijk betere vorm en dat zorgde zondagmiddag voor humor bij de mannen van ESPN.

“Kenneth Taylor heeft zich goed herpakt”, analyseerde Kwakman desgevraagd in de voorbeschouwing op het duel tussen Ajax en PEC Zwolle bij ESPN. “Dat geldt voor heel Ajax, maar sommige jongens zie je persoonlijk ook groeien. Bij Taylor zie je toch ook wel een andere Taylor. Hij scoorde tegen AEK Athene een hele goede goal. Maar ook qua fitheid, fysiek en mentaal veel meer dingen doen.”

Kwakman lichtte een aantal voorbeelden uit. “Diepteloopacties maken in aanvallend opzicht. Maar ook verdedigend zie ik hem meer dingen doen, waar ik ook nog weleens kritisch op hem was, dat hij meer terug moet sprinten. Dat zag ik hem echt wel een aantal keren doen. Eigenlijk zoals het hoort, maar goed: hij zat zelf in de penarie, net als heel Ajax. Hij heeft het opgepakt onder de nieuwe trainer en laat de oude Taylor zien, zoals we hem in het begin zagen.”

Daarop bracht presentator Pascal Kamperman ter sprake dat de middenvelder sinds kort verliefd is, waarbij het doelde op de relatie die de Ajacied heeft met Jade Anna. “Hoe zat het met jou: ging jij beter spelen als je verliefd was?”, grapte Kamperman. Daarop schoot Kwakman in de lach: “Dat is heel lang geleden. Dat is inmiddels houden van, haha.”