Boulevard: Jade Anna laat zich horen tijdens Ajax en maakt samen met Taylor opvallende move op Instagram

maakte zondagmiddag de negentig minuten vol in het shirt van Ajax tegen NEC, maar dit keer zonder de steun van zijn nieuwe vriendin Jade Anna van Vliet op de tribunes. Op Instagram liet Jade Anna wél van zich horen tijdens de wedstrijd van de Amsterdammers en is ze de middenvelder van de Amsterdammers sinds kort ook gaan volgen.

Tijdens de wedstrijd tussen NEC en Ajax plaatste Jade Anna zondagmiddag een bericht waarop te zien was dat ze vanuit de woonkamer de wedstrijd van Ajax aan het bekijken was. Op de foto was Taylor, weliswaar wat vervaagd, in beeld gebracht wat de volgende hint is naar de relatie tussen de twee. De laatste tijd zet Jade Anna meerdere berichten over Ajax op Instagram, maar een officiële bevestiging over wat er tussen haar en de middenvelder van Ajax speelt blijft nog uit. Volgens het juicekanaal RealityFBI is er wel nieuws te melden, want Taylor en Jade Anna zijn elkaar sinds kort gaan volgen op Instagram, wat onlangs nog niet het geval was.



